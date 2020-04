Spojené státy hlásí 1480 nových úmrtí, ve Španělsku počet obětí klesl

Ve Spojených státech přibylo během 24 hodin rekordních 1480 úmrtí po nákaze koronavirem, v zemi už je přes 275 000 infikovaných. Ve Španělsku naopak za stejné období zemřelo nejméně lidí za poslední týden, 809. Více než 5000 nových případů nákazy hlásí Německo, v Japonsku se kvůli šířící se epidemii v metropoli Tokiu spekuluje o vyhlášení nouzového stavu. Čína, která ohlásila nových 19 případů nákazy, v sobotu uctila dosavadní oběti třemi minutami ticha.

Ve Španělsku je sobotních 809 obětí asi o stovku méně než v pátek, kdy úřady hlásily 932 mrtvých. O den dříve to bylo dokonce 950. Celkem v zemi zemřelo už 11 744 lidí s nemocí covid-19 a nákaza koronavirem se tu dosud potvrdila u 124.736 lidí. Od pátku přibylo na 7000 nových případů.

Ve Spojených státech přibylo během 24 hodin . od čtvrtečního do pátečního večera rekordních 1480 obětí koronaviru, celkový počet zemřelých se tak vyšplhal na 7406. Pozitivně testováno bylo přes 275 000 lidí.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje Američanům, aby pomohli omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. Oznámil to prezident USA Donald Trump, který však druhým dechem dodal, že zakrývání obličeje není povinné a že on sám to dělat nehodlá. Trump rovněž podepsal dekret nařizující zastavení vývozu některých typů ochranných masek a dalších ochranných pomůcek potřebných v boji s koronavirem.

Asociace brazilských právníků (ABJD) podala stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) na brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, jehož viní ze zločinů proti lidskosti kvůli jeho laxnímu přístupu k pandemii způsobené koronavirem. Brazilský prezident nemoc COVID-19 zlehčuje a odmítá zavést v celé zemi omezení volného pohybu osob. Podle něj by to způsobilo velké ekonomické škody.

Německo, Slovensko a Asie

V Německu bylo k sobotnímu dopoledni zaznamenáno již 85 559 případů nákazy koronavirem. Infekci dosud podlehlo 1154 lidí, vyplývá ze statistiky agentury DPA. Za posledních 24 hodin se jedná o nárůst v počtu nakažených o zhruba 5000 nových případů. Celková bilance zemřelých vzrostla o 132, v pátek dopoledne úřady registrovaly 1022 obětí nemoci, kterou koronavirus způsobuje.

Počet nových případů nemoci covid-19 na Slovensku v pátek stoupl o 21. Celkem tak má Slovensko 471 potvrzených případů nákazy. Premiér Igor Matovič v sobotu navštívil slovenského výrobce zdravotnického materiálu Chirana, který se zavázal, že do konce června dodá slovenským nemocnicím 300 plicních ventilátorů.

V pevninské Číně, odkud se koncem loňského roku začala epidemie šířit, v pátek přibylo 19 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a čtyři další úmrtí. Čína si připomněla oběti nákazy třemi minutami ticha. Vlajky byly po celé zemi spuštěny na půl žerdi a v 10.00 místního času (4.00 SELČ) se rozezněly sirény a klaksony aut i lodí. Smutek byl vyhlášen na paměť "mučedníků a krajanů, kteří položili život v boji proti epidemii," uvedla v prohlášení čínská státní rada, která plní funkci vlády.

V pátek bylo v japonském hlavním městě Tokiu hospitalizováno 704 pacientů s covidem-19. Stále více se objevují spekulace, že vláda bude muset vyhlásit nouzový stav. Desítky nových nemocných i další mrtvé evidují také Indonésie, Malajsie, Filipíny a Thajsko.