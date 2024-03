Stovky Rusů žijící v Česku přišly na velvyslanectví hlasovat v prezidentských volbách

Stovky Rusů během dneška přicházely na ruské velvyslanectví v Praze - Bubenči, aby se zúčastnili prezidentských voleb. Od brány velvyslanectví se tvořila dopoledne několikametrová fronta přes Skakunův most. Odpoledne přicházelo více lidí a fronta se protáhla až do ulice Nad Královskou oborou. Do 14:00 přišlo hlasovat 712 občanů, uvedla ruská ambasáda na síti X. Rusové, které na místě oslovila ČTK, přišli dát hlas protikandidátům Vladimira Putina, nebo odmítli svou volbu komentovat.

Ruské prezidentské volby se konají ode dneška do neděle 17. března, v Česku mohou ruští občané volit pouze dnes. Volební místnost je otevřena od 08:00 do 20:00. Část ulice, kde se nachází budova ruského velvyslanectví, Praha kvůli ruské agresi na Ukrajině přejmenovala z Korunovační na Ukrajinských hrdinů.

"Nejsem si jistá, zda se hlasy s partnerem shodujeme, ale ve smyslu plánujeme hlasovat se stejným cílem. Stále si nejsme jistí, ale oba chceme náš hlas dát protikandidátům Putina," řekla ČTK žena, která přišla volit s manželem a malou dcerou.

Formálně úřady do voleb zaregistrovaly čtyři kandidáty, vedle Putina ještě Nikolaje Charitonova za komunisty, Leonida Sluckého, který předloni v čele nacionalistické Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR) vystřídal zesnulého dlouholetého šéfa strany Vladimira Žirinovského, a Vladislava Davankova z parlamentní strany Noví lidé, existující teprve od roku 2020. K volbám úřady nepřipustily mimo jiné Borise Naděždina, který vystupoval jako protiválečný kandidát.

U ruského velvyslanectví postavili aktivisté stánek a v označených vestách sbírali informace od lidí, kteří již hlasovali. "Děláme takzvaný exit poll. Máme dotazník, ve kterém se ptáme lidí, pro koho hlasovali. Mimo jiné proto, že u sčítání hlasů nebude nikdo nezávislý, a my chceme mít představu, jak volby probíhaly," řekla ČTK jedna z aktivistek. V dotazníku se ptají také například na věkovou kategorii a pohlaví. "Někteří záměrně pokazili hlasovací lístky, protože ani jeden z kandidátů pro ně nebyl volbou," dodala. Odhadem, ze zatím vyplněných 400 dotazníků, 60 procent voličů uvedlo, že svůj hlas dali Davankovovi, 30 procent zničilo hlasovací lístek a deset procent volilo Putina.

Někteří hlasující studenti uvedli, že nemají žádného favorita, ale přišli volit, aby jejich hlas nepropadl. Jiní věřili, že pokud by nepřišli, automaticky by jejich hlas započítali Putinovi, což nechtěli. "Jsem tady z občanské povinnosti, ale vůbec netuším, pro koho budu hlasovat. Nikdo z kandidátů pro mě není vhodnou volbou," řekla Ruska, která v Praze studuje vysokou školu. "Já jsem dneska tady, protože chci udělat alespoň něco, aby Putin nevyhrál," uvedla její kamarádka.