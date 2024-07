Tamní úřady hlásí 37 mrtvých za poslední den v Pásmu Gazy během konfliktu s Izraelem

V Pásmu Gazy při operacích izraelské armády zahynulo 37 lidí za posledních 24 hodin, uvedla dnes agentura Reuters s odkazem na ministerstvo zdravotnictví ovládané palestinským teroristickým hnutím Hamás. Počet obětí z řad Palestinců se po devíti měsících izraelské vojenské ofenzivy blíží 39.000. Dalších téměř 90.000 lidí utrpělo zranění.

V Pásmu Gazy zahynulo 38.919 Palestinců a 89.622 jich utrpělo zranění. Mezi 37 lidmi, kteří přišli o život za poslední den, je i místní novinář, jeho žena a dvě děti, kteří zemřeli při izraelském útoku na jejich dům v severní části Pásma Gazy, uvedl jeden ze zdravotníků. Vládní mediální úřad Hamásu v Gaze uvedl, že smrtí novináře se počet palestinských pracovníků médií zabitých od 7. října zvýšil na 161.

Izrael zahájil ofenzivu po teroristických útocích Hamásu z loňského října, při nichž zahynulo na 1200 lidí, převážně civilistů. Dalších zhruba 250 bylo odvlečeno na území Pásma Gazy.

Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna necelá polovina rukojmích výměnou za palestinské vězně. V zajetí zůstává zhruba 120 rukojmích, ne všichni jsou ale stále živí. Snaha o další příměří vedená Katarem a Egyptem a podporovaná Spojenými státy zatím selhala kvůli sporům mezi bojujícími stranami, které se vzájemně obviňují z patové situace.

Izraelská armáda dnes uvedla, že její jednotky operující v Rafáhu na jihu Pásma Gazy zabily během uplynulého dne řadu ozbrojenců. Podle místních obyvatel tanky postupují hlouběji do severních oblastí města. Armáda také podle prohlášení, o němž informoval list The Times of Israel (Tol), provedla nálety na několik objektů Hamásu v centru Pásma Gazy.

V táboře Nusajrát v centrální části Pásma Gazy bylo při leteckém útoku na několikapatrovou budovu zraněno několik lidí, včetně dvou místních novinářů, uvedli záchranáři.

Armáda rovněž uvedla, že zasáhla stavbu využívanou palestinskými ozbrojenci v táboře Dajr Baláh v centrální části Pásma Gazy. Ozbrojence obvinila, že proti ní operovali z humanitární oblasti a že využívají civilní stavby a obyvatelstvo k vojenským účelům. Hamás a další skupiny to odmítají jako nepravdivé tvrzení, které ospravedlňuje operace izraelských jednotek.

V úterý Izrael uvedl, že od začátku války zlikvidoval polovinu vedení vojenského křídla Hamásu a zabil nebo zajal přibližně 14.000 bojovníků. Izrael uvádí, že v Gaze bylo zabito 326 jeho vojáků. Hamás údaje o obětech nezveřejňuje a uvedl, že Izrael své zprávy přehání, aby vyvolal dojem "falešného vítězství".