Trump vyhrál prezidentské volby, Harrisová uznala svoji porážku

Příštím americkým prezidentem se stane republikán Donald Trump, který se do Bílého domu vrátí po čtyřech letech. Výsledek úterních voleb označil za dosud největší politické vítězství. Republikáni zároveň demokraty připraví o většinu v Senátu, což příštímu prezidentovi usnadní prosazování jeho programu.

Trumpova soupeřka, demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová uznala svou porážku a republikánskému exprezidentovi již gratulovala řada zahraničních státníků. Rozdílně výsledek prezidentských voleb hodnotí různá americká média.

Musíme přijmout výsledky těchto prezidentských voleb, řekla dnes večer SEČ svým příznivcům na Howardově univerzitě ve Washingtonu Harrisová. Trumpovi telefonovala a přislíbila spolupráci při předávání moci. Zároveň před davem svým stoupenců zdůraznila, že bude nadále bojovat za ideály, které prosazovala, ať už to jsou demokracie, vláda práva či rovný přístup ke spravedlnosti.

Telefonicky Trumpovi blahopřál také končící demokratický prezident Joe Biden. Svého předchůdce i nástupce přitom pozval do Bílého domu na schůzku týkající se předání moci.

Sčítání hlasů sice ještě neskončilo, ale americká média se shodují, že Trump má potřebnou nadpoloviční většinu volitelů. Americké prezidentské volby nesou znaky nepřímých dvoustupňových voleb. Na základě rozhodnutí voličů každý americký stát vyšle takzvané volitele, kterých je dohromady 538; pro získání prezidentského mandátu je tedy třeba shromáždit nejméně 270 volitelů. Podle aktuálních informací agentury AP či serveru The New York Times jich Trump zatím získal 292 a jeho soupeřka 224; televize Fox News uvádí 292 volitelů pro Trumpa a 226 pro Harrisovou.

Trump v noci na dnešek místního času výsledek prezidentských voleb označil za dosud největší politické vítězství. Ve vítězném projevu řekl, bude bojovat za všechny Američany a "uzdraví zemi". Mimo jiné zdůraznil, že Spojené státy musí zapečetit své hranice před nelegální migrací a mít silnou armádu.

Podle průzkumu americké televize NBC News k návratu do Bílého domu pomohl Trumpovi špatný pocit Američanů z ekonomického vývoje, kritický postoj k současnému prezidentovi a také podpora ze strany mužů a prvovoličů. Pětačtyřicet procent dotázaných například uvádí, že na tom je finančně hůře než před čtyřmi lety. Dva ze tří voličů hodnotí stav amerického hospodářství jako špatný navzdory tomu, že ekonomika roste, nezaměstnanost je nízká a akciové trhy dosahují rekordních čísel.

Trump získal jak nadpoloviční většinu volitelů, tak poněkud překvapivě více než polovinu odevzdaných voličských hlasů. Agentura AP jeho vítězství označuje za "mimořádný comeback". Píše, že bývalý prezident před čtyřmi lety odmítl uznat svou porážku v prezidentských volbách, vyvolal násilnou vzpouru v americkém Kapitolu, byl shledán vinným z trestných činů a přežil dva pokusy o atentát.

Deník The New York Times po Trumpově triumfu varuje, že USA stojí na pokraji autoritářského stylu vlády, jaký ve své historii nezažily. Připomíná například, že prohlásil, že proti svým politickým oponentům použije vojenskou sílu nebo že deportuje miliony přistěhovalců během akcí ve vojenském stylu. Naopak server konzervativní televize Fox News výhru Trumpa nad Harrisovou považuje za vítězství Američanů, které opustily elity a Demokratická strana. Podle Fox News voliči obviňují Bidena z inflace, požadují uzavření jižní hranice a chtějí lídra, z něhož bude čišet síla, nikoliv slabost. Server Politico napsal, že Trump si vítězstvím v prezidentských volbách prakticky zajistil, že nebude čelit právní odpovědnosti za lavinu údajných prohřešků z uplynulých let.

Hned po první projekci volebních výsledků začala Trumpovi přicházet blahopřání z celého světa. Český prezident Petr Pavel v gratulaci uvedl, že se těší na pokračující spolupráci v souvislosti se sdílenými globálními výzvami. Nedomnívá se přitom, že by Trumpovo druhé funkční období mělo zásadně narušit transatlantickou vazbu. Premiér Petr Fiala uvedl, že společným cílem je zajistit, aby vztahy mezi ČR a USA zůstaly na nejvyšší úrovni.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v blahopřání uvedl, že Trumpovo odhodlání přistupovat ke globálním problémům v duchu hesla "mír prostřednictvím síly" by mohlo přiblížit "spravedlivý mír" na Ukrajině.

K vítězství Trumpovi blahopřál také nový generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte s tím, že Trumpova role může být klíčová "pro udržení silné aliance".

Trumpovi gratulovali také nejvyšší představitelé Evropské unie či lídři Francie, Británie, Německa, Itálie, Španělska, Rakouska, Polska, Maďarska i řady neevropských zemí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že Trumpova výhra přinese "nový začátek pro Ameriku a silný závazek" pro spojenectví s Izraelem. Ke gratulantům se připojili také katarský emír či prezidenti Egypta a SAE.

Kreml ujistil, že je připraven k dialogu s USA. Mluvčí ruského prezidenta ale uvedl, že si není vědom plánu prezidenta Vladimira Putina Trumpovi k vítězství blahopřát.

Americké akcie dnes po začátku obchodování v reakci na výsledky prezidentských voleb silně rostly. Investoři si od Trumpa slibují například snížení daní a deregulaci. Posilovaly například akcie Trumpovy mediální společnosti Trump Media & Technology Group nebo akcie výrobce elektromobilů Tesla, v jehož čele stojí miliardář Elon Musk, který Trumpa během volební kampaně podporoval. Evropské akcie dnes navzdory počátečnímu růstu oslabily. Investoři zvažují, jaký dopad bude mít na evropskou ekonomiku Trumpovo vítězství.

Česká ekonomika může v důsledku posledního dění v USA podle analytiků oslovených ČTK oslabit. Rizikem je zavedení cel, které Trump před volbami sliboval, i pravděpodobné zvýšení inflace kvůli větším deficitům amerických rozpočtů, které hrozí kvůli slibům o daňových úlevách. Podotýkají ale, že není jisté, nakolik se Trumpovi podaří předvolební sliby naplnit.