Ukrajina před rokem zahájila protiofenzivu, Rusko ale někde přejímá iniciativu

Vybrané údaje o ukrajinské protiofenzivě, kterou zahájily ukrajinské jednotky loni 5. června:

- Ukrajinské síly na začátku loňského června zahájily dlouze očekávanou protiofenzivu na pěti úsecích na východě a jihu země (hlavně v Záporožské a Doněcké oblasti). Plánování velké ukrajinské protiofenzívy začalo již v únoru 2023, přičemž původním záměrem bylo zahájit ji na jaře. Zahájení protiofenzivy ale tehdy zbrzdilo počasí, které některé části bojiště změnilo v bažinatý a blátivý terén, a pozdní dodávky zbraní na Ukrajinu od spojenců.

- Rusko se na protiofenzívu začalo připravovat od listopadu 2022 a vytvořilo zhruba 1500 kilometrů dlouhou obrannou linii plnou zákopů, minových polí a protitankových jehlanovitých zábran nazývaných dračí zuby. Obranné linie podle portálu Medusa vznikly na Ruskem ovládaném poloostrově Krym, stejně jako na jihu Ukrajiny a na východě země. Z ruské strany hranice se pak táhnou kolem severovýchodní části Ukrajiny a sahají až k běloruské hranici. Rusko tím vytvořilo podle údajů Centra pro strategické a mezinárodní otázky (CSIS) nejrozsáhlejší obranný systém v Evropě od konce druhé světové války.

- I kvůli tomu zpočátku ukrajinské jednotky postupovaly obezřetně, ale do září se jim podle listu The New York Times podařilo získal území o rozloze 360 kilometrů čtverečních, což bylo méně než polovina toho, co Rusko získalo za celý rok 2023. Například do Záporožské oblasti Kyjev poslal tisíce vojáků v naději, že se probojují k Azovskému moři a přeruší strategické zásobovací linie Rusů na jihu Ukrajiny. To se jim ale nepodařilo a protiofenziva dosud vedla k jen omezeným územním ziskům. Stav frontové linie se tak prakticky nemění a na obou stranách narůstají ohromné lidské ztráty.

- Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj již loni v listopadu řekl, že válka dospěla do patové situace a že pouze velké dodávky zbraní a technologický skok by mohly vést k nové ofenzivě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tímto hodnocením veřejně nesouhlasil a Zalužného letos v únoru odvolal. Zalužného nahradil dosavadní šéf pozemních sil Oleksandr Syrskyj. Prezident rozhodnutí zdůvodnil potřebou změny, nové strategie a nového přístupu k mobilizaci. Zalužného Zelenskyj minulý měsíc jmenoval velvyslancem v Británii.

- V některých oblastech převzala již na podzim iniciativu ruská armáda. Americký Institut pro studium války (ISW) již na konci loňského roku uvedl, že Ruské invazní síly postoupily v Záporožské oblasti a znovu obsadily některé pozice, které ukrajinská armáda dobyla zpět během protiofenzivy. I letos Rusko dobylo několik dalších vesnic, Kyjev ale některé zprávy popřel a prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

- Stanice CNN na začátku května uvedla, že ruské síly využily nedostatku munice na ukrajinské straně k tlaku na východní frontě u Avdijivky a dosáhly největšího postupu od prvních měsíců ruské invaze. To potvrdil i Kyjev. V únoru se ukrajinské jednotky kvůli zachování životů vojáků stáhly z opevněné pozice na jihovýchodě Avdijivky a později ohlásili Ukrajinci úplný odchod z města, aby se vyhnuli obklíčení.

- Nedávno Rusko obnovilo pozemní ofenzívu na severu Charkovské oblasti, a otevřelo tím novou frontu, která má podle analytiků hlavně roztáhnout ukrajinské obranné linie ve třetím roce války a oslabit ukrajinskou obranu na dalších úsecích fronty. Rusové se tam podle dřívějších informací agentury AP v posledních dnech zmocnili území o rozloze přibližně 100 až 125 kilometrů čtverečních, což zahrnuje sedm vesnic. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že cílem je v této lokalitě vytvořit nárazníkovou zónu kvůli ukrajinským útokům na ruskou Belgorodskou oblast. "Vše se nyní točí kolem vývoje o přístupu k Charkovu," odpověděl nedávno šéf Kremlu na otázku novinářů.

- Charkov je terčem ruských vzdušných útoků od začátku ruské invaze na Ukrajinu, v prvních měsících se ho Rusové i pokoušeli neúspěšně dobýt. Ukrajinští vojáci je v září 2022 během bleskové ofenzivy vytlačili z téměř celé části Charkovské oblasti, kterou Rusové do té doby okupovali. Nejtvrdší boje u Charkova se nyní vedou o městečko Vovčansk, která leží na hranici s Ruskem a které ukrajinská armáda osvobodila v září 2022 při své protiofenzivě.

- Další těžké boje se odehrávají kolem vesnice Robotyne v Záporožské oblasti, která se nachází na frontové linii. Kontrola nad obcí se během konfliktu několikrát měnila mezi Ukrajinou a Ruskem a ikonickou se stala fotografie ukrajinské vlajky vyvěšené nad zcela zničenou obcí ze srpna 2023. Nyní ale podle médií mají v bojích v této oblasti navrch ruské jednotky, což ale nelze nezávisle ověřit. Pozornost také Rusové upírají na strategicky položené město Časiv Jar ležící na vyvýšeném místě, odkud by se Rusům otevřela cesta k dobytí významných měst v Doněcké oblasti.

- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu počátkem minulého měsíce oznámil, že ruská armáda letos na Ukrajině dobyla území o rozloze 547 kilometrů čtverečních. Toto vyjádření nelze v podmínkách válečného konfliktu ověřit. Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj předtím řekl, že situace na frontě se pro ukrajinské obránce zhoršuje, a přiznal "taktické úspěchy" Ruska v několika sektorech. Ukrajinští armádní velitelé už týdny upozorňují, že jejich jednotky se potýkají s akutním nedostatkem zbraní a munice a že Rusko má několikanásobnou převahu co do počtu vojáků nasazených v boji.

- Pomoci Ukrajině by mohla obnovená okamžitá vojenská pomoc od Spojených států a i další země v poslední době oznámily nové balíčky vojenské pomoci napadené zemi.