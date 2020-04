USA si připisuje další tragický rekord, Madrid hlásí zlepšení

Spojené státy se staly první zemí na světě, kde za jediný den zemřelo na nemoc covid-19 přes 2000 lidí. Celkový počet obětí v zemi přesáhl 18 500. Španělsko naproti tomu zaznamenalo nejnižší denní nárůst počtu obětí od 23. března. Nemoci, kterou způsobuje koronavirus, zde za 24 hodin podlehlo 510 lidí. Nárůst počtu nakažených v sobotu ohlásily i Rusko, Írán, Kanada, Německo a řada dalších evropských a asijských zemí. Celkem se na světě nakazilo virem SARS-CoV-2 už více než 1,7 milionu lidí a přes 103 000 jich zemřelo.

Za posledních 24 hodin podle Univerzity Johnse Hopkinse v USA přibylo 2108 obětí nemoci covid-19. Podle posledních dat se v zemi nakazilo koronavirem přes půl milionu lidí, z nichž 18 777 zemřelo. USA se tak blíží bilanci obětí v Itálii, nejpostiženější evropské zemi, která má podle pátečních dat 18 849 mrtvých.

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyzval své ministry, aby pomohli Itálii v boji s pandemií. Poskytnout by jí měli mimo jiné zdravotnický materiál. Do pomoci by se měli zapojit i američtí vojáci v zemi.

V Kanadě překonal počet případů hranici 22 000. Infekci v zemi zatím podlehlo 569 lidí a 6000 se jich vyléčilo.

Italské úřady teď mimo jiné vyšetřují šéfa velkého milánského domova pro seniory, kde od počátku epidemie zemřelo přes sto lidí. Rodiny obětí i zaměstnanci se domnívají, že ředitel ignoroval preventivní opatření.

Další evropské země

V Španělsku, druhé nejhůře postižené evropské zemi, zaznamenali 161 852 případů nákazy a 16 353 úmrtí. Přírůstek počtu obětí, který v sobotu země oznámila, je ale nižší než ten čtvrteční a nejnižší od 23. března.

Své denní bilance už zveřejnilo i několik dalších evropských zemí. V Německu za 24 hodin vzrostl počet případů nákazy o 4133 na 117 658 a zemřelo dalších 171 lidí. Celkem je obětí nákazy 2544. V Maďarsku se počet případů zvýšil o 120 na 1310 a počet úmrtí na covid-19 o osm na 85. V Polsku přibylo 133 infikovaných a 14 úmrtí. Celková bilance v zemi se tak vyšplhala na 6088 nakažených a 195 mrtvých.

Rusko za pátek potvrdilo 1667 případů nákazy koronavirem a 12 úmrtí. Celková bilance v zemi dosud činí 13 584 infikovaných, z nichž 106 zemřelo a 1045 se vyléčilo. Aktuální denní přírůstek je zhruba o stovku nižší než ten předchozí, který byl rekordní.

Asijský kontinent

Na Blízkém východě je dál nejhůře zasaženou zemí Írán, kde v sobotu počet nakažených překonal hranici 70 000. Počet obětí covid-19 vzrostl na 4357. V Íránu se otevřely některé podniky, prezident Hasan Rúhání ale vyzval, aby lidé dál dodržovali opatření proti šíření viru.

Vyšší než Írán má na asijském kontinentu počet nakažených už jen pevninská Čína, která ale už několik týdnů hlásí jen několik desítek nových případů denně. V sobotu Peking ohlásil 46 nově nakažených. Kromě čtyř případů se nákaza prokázala jen u lidí, kteří přicestovali ze zahraničí. Dohromady se v pevninské Číně nakazilo již 81 953 lidí. Mrtvých je 3339.

V boji s koronavirem se daří také Jižní Koreji, kde za 24 hodin přibylo jen 30 nových případů. To je druhý nejnižší denní nárůst od 18. února. Soul ale chystá zpřísnit opatření a kvůli lidem, kteří porušují karanténu, hodlá začít používat elektronické náramky. Celkem se v Jižní Koreji nákaza koronavirem potvrdila u 10 480 lidí. Infekci podlehlo 211 pacientů.

Jižní Korea v pátek informovala o pacientech označených na základě testů za vyléčené, u nichž se později koronavirus ale opět prokázal. Předpokládá, že se virus v jejich těle reaktivoval. Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že tyto případy prošetřuje.

Nové nakažené ohlásila i řada dalších asijských zemí včetně Japonska, Indonésie, Malajsie, Filipín či Thajska. Indický premiér Naréndra Módí se podle agentury Reuters rozhodl prodloužit zákaz vycházení. Zatím ale není jasné, na jak dlouho.