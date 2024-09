V Nepálu v souvislosti se záplavami zemřelo nejméně 170 lidí, uvedly úřady

V souvislosti se záplavami a silnými dešti, které od pátku postihly Nepál, zemřelo podle poslední policejní bilance nejméně 170 lidí. Dalších 42 osob je stále pohřešováno, píše agentura AFP. Zaplaveny jsou některé čtvrti v hlavním městě Káthmándú a také oblasti v centrální a východní části země. Zraněno je více než 100 lidí.

Bilance obětí neustále narůstá a zřejmě není konečná. Záchranných akcí se účastní na 3000 lidí, často musí využívat čluny nebo vrtulníky, aby se dostali k lidem uvězněných v horních patrech či na střechách domů. "Podařilo se zachránit přes 3000 osob," uvedl mluvčí ministerstva vnitra.

V bezmála milionové metropoli prší od pátku a části města zatopily rozvodněné řeky, obyvatele postihly také rozsáhlé výpadky proudu a internetu. V oblasti na začátku víkendu spadlo za 24 hodin 240 milimetrů vody, uvedla nepálská meteorologická služba. Podle meteorologů se však dnes deště zmírnily ve velké části země.

Úřady se snaží zprovoznit dálnice a další významné silniční tahy, které zavalily sesuvy půdy. Objevují tak nové oběti související se silnými dešti. Na jihu od Káthmándú záchranáři nalezli 35 těl ve třech vozidlech zavalených sesuvem půdy.

V Nepálu v červnu začalo monzunové období, které obvykle končí do poloviny září a tradičně přináší vydatné srážky. Odborníci tvrdí, že změna klimatu v posledních letech zvýšila jejich četnost i intenzitu, podotkla AFP. Srážky zaznamenané tento týden v Káthmandú byly podle nepálské meteorologické služby nejsilnější za posledních alespoň 50 let. Experti tak vyzývají k vetším investicím do opatření, které by mohly zmírnit dopady silných dešťů.