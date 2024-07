V USA propustili z vězení ženu, která v něm neprávem strávila 43 let

Americký stát Missouri v pátek propustil po 43 letech na svobodu ženu odsouzenou za vraždu k doživotnímu vězení. Soud již dříve dospěl k závěru, že 64letá Sandra Hemmeová je nevinná, ale státní ministr spravedlnosti Andrew Bailey se ji poslední měsíc snažil udržet za mřížemi, uvedla agentura AP.

Soudce Ryan Horsman původně 14. června rozhodl, že Hemmeové advokáti předložili "jasné a přesvědčivé důkazy" o "skutečné nevině", a její odsouzení zrušil. Republikán Bailey však proti jejímu propuštění bojoval u soudu. Hemmeová nakonec v pátek opustila věznici v Chillicothe několik hodin poté, co soudce pohrozil úřadu státního ministra spravedlnosti, že ho obviní z pohrdání soudem, pokud bude nadále bojovat proti jejímu propuštění.

Hemmeová byla nejdéle neprávem vězněnou ženou známou v USA podle jejího právního týmu z organizace Innocence Project, jež se věnuje boji za práva odsouzených, kteří se podle ní do vězení neměli dostat.

Hemmeová po propuštění odmítla promluvit k novinářům. Její advokát Sean O'Brien řekl, že jede přímo za svým otcem, který byl hospitalizován se selháním ledvin a nedávno přešel do paliativní péče. "Na tohle se čekalo dlouho," řekl o jejím propuštění. O'Brien již dříve uvedl, že průtahy způsobily jejich rodině "nenapravitelnou újmu a citové strádání". Žena podle něj také bude potřebovat pomoc, protože kvůli dlouhému pobytu ve vězení nebude mít nárok na sociální dávky.

Hemmeová si ve věznici v Chillicothe odpykávala doživotní trest za ubodání knihovnice Patricie Jeschkeové v roce 1980 ve městě St. Joseph ve státě Missouri.

Soudce po rozsáhlém přezkumu důkazů dospěl v červnu k závěru, že Hemmeová byla silně pod sedativy a v "poddajném duševním stavu", když ji vyšetřovatelé po vraždě opakovaně vyslýchali v psychiatrické léčebně. Její advokáti popsali její konečné přiznání jako "často jednoslabičné odpovědi na návodné otázky". Kromě přiznání ji se zločinem nespojoval žádný důkaz.

Policejní oddělení v St. Joseph mezitím ignorovalo důkazy ukazující na Michaela Holmana, který zemřel v roce 2015. Obžaloba navíc nebyla informována o výsledcích vyšetřování Federálního úřad pro vyšetřování (FBI), které mohly Hemmeovou očistit.

Důkazy předložené Horsmanovi ukázaly, že Holmanův pickup byl viděn před bytem zavražděné ženy. Muž se také se pokusil použít její kreditní kartu a u něj doma se našly její náušnice. Soudce ve své zprávě označil Hemmeovou za "oběť zjevné nespravedlnosti".

Okamžité propuštění Hemmeové na svobodu zkomplikovaly tresty, které dostala za trestné činy spáchané za mřížemi. V roce 1996 dostala deset let za napadení vězeňského pracovníka žiletkou a v roce 1984 dvouletý trest za to, že nabízela "spáchání násilného činu". Bailey tvrdil, že Hemmeová představuje bezpečnostní riziko pro sebe i ostatní a že by si tyto tresty měla začít odpykávat nyní, přestože ve vězení strávila 43 let.