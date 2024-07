Venezuelský prezident Maduro: Blížící se volby přináší varovaní před válkou a krvavou lázní

Venezuelský prezident Nicolás Maduro stupňuje rétoriku před volbami, které se odehrají na konci měsíce. Maduro, který se uchází o třetí mandát, mluví o možnosti války či krvavé lázně, pokud nezvítězí, píše dnes agentura AFP. Podle průzkumů ale současný prezident výrazně zaostává za kandidátem opozice.

Maduro na předvolebním mítinku v sobotu uvedl, že ve volbách 28. července si voliči vyberou, zda se Venezuela bude zemí míru nebo zemí, kterou budou otřásat konflikty. "Mír nebo válka," řekl na mítinku Maduro s tím, že konflikt hrozí, pokud zvítězí opozice. Tento týden prezident rovněž uvedl, že v případě vítězství opozice zemi hrozí krvavá lázeň, na kterou se podle něj chystají opoziční síly.

Maduro se ostrými výroky o možnosti konfliktu se snaží mobilizovat své voliče. Výhledy pro prezidenta, který vládne v zemi od roku 2013, totiž nejsou příznivé. Průzkumy respektovaných agentur ukazují, že náskok má kandidát opozice Edmundo González Urrutia. Podle agentury Delphos, která mapovala preference v první polovině července, by mu hlas dalo 59 procent voličů a Madurovi jen 25 procent.

Exdiplomat González Urrutia byl přitom ještě před několika měsíci prakticky neznámý širší venezuelské veřejnosti. Do prezidentského klání nastoupil jako náhradník za opoziční vůdkyni Maríu Corinu Machadovou, jejíž kandidaturu v prezidentských volbách odmítly úřady registrovat.

Podle analytiků je otázkou, jak by Maduro a jeho věrní zareagovali na možnou volební prohru. Zhruba polovina Venezuelanů uvedla, že by byla ochotna vyjít do ulic v případě volebních podvodů. Bývalý poradce amerického prezidenta Baracka Obamy pro Latinskou Ameriku Mark Feierstein se domnívá, že Maduro má jen dvě možnosti. "Buď přijme porážku, nebo začne s represemi, což ale není tak lehké, jak si lidé myslí," cituje Feiersteina deník Financial Times.

Maduro má pod kontrolou i centrální volební orgán CNE a pro mnohé Venezuelany je nepředstavitelné, že by tato provládní instituce ohlásila vítězství opozice. "Nejlepším scénářem při vítězství opozice je, že vláda pozastaví sčítání hlasů a začne vyjednávat," řekl deníku Financial Times nejmenovaný venezuelský zdroj hluboce obeznámený s fungováním tamních institucí.