Versace se omluvila Číně. Hongkong označila jako suverénní stát

Módní značka Versace se v neděli omluvila v Číně za to, že prodávala trička, na kterých byly Hongkong a Macao označeny jako samostatné země, nikoliv jako administrativní části Číny. Trička vyvolala na sociálních sítích velký rozruch, společnost byla obviněna z nerespektování teritoriální integrity Číny. Svůj produkt nakonec z prodeje stáhla. Zprávu přinesla zpravodajská agentura AP.

Londýn - Velká Británie. New York - USA. Peking - Čína. A další. Na tričku byla natištěna řada měst a k ním přiřazeno jméno jejich země. U Hongkongu a Macaa však na rozdíl od Pekingu či Šanghaje Čína nefigurovala.

Italský módní výrobce se za to omluvil poté, co s ním jako jedna z ambasadorek jeho oblečení ukončila spolupráci čínská herečka Yang Miová. Ta uvedla, že tričko zpochybňovalo suverenitu Číny. "Svrchovanost a teritoriální integrita jsou posvátné a nedotknutelné," uvedlo studio zastupující herečku na sociální sítí Weibo.

"Je to nedbalost naší společnosti, a chceme proto vyjádřit hlubokou omluvu za dopad, který způsobila. Versace znovu zdůrazňuje, že Čínu miluje a rozhodně respektuje její území a suverenitu," napsala společnost na Weibo s tím, že 24. července stáhla trička z prodeje.

