VIDEO: V 97 letech si zopakoval seskok padákem nad Normandií

Před 75 lety skočil z letounu Douglas C-47 a padákem se snesl na Normandii. Ve středu u příležitosti výročí vylodění v Normandii se dnes již 97letý Tom Rice rozhodl skočit na stejném místě znovu. Tentokrát aniž by po něm stříleli nacisté. Zprávu přinesly servery CNN a ABC News.

"Byl to perfektní skok. Cítím se skvěle. Nejraději bych to udělal znovu," prohlásil Rice po seskoku za asistence profesionála a s americkou vlajkou připnutou k padáku. Uctil tak památku svých kolegů parašutistů, kteří 6. června 1944 zemřeli poté, co byli zasaženi těžkou střelbou z kulometů německého nepřítele.

"Někteří z nás to nezvládli. Mnozí zemřeli. Měli jsme 38procentní ztrátu," vzpomíná Rice, který dnes bydlí v San Diegu v Kalifornii. Tehdy přistál poblíž města Carentan, na strategickém místě nedaleko invazních pláží Omaha a Utah. Američané tam proti německým výsadkářům vyhráli klíčovou bitvu. Ve středu přistál zhruba ve stejné oblasti jako před 75 lety.

Svůj skok z padáku už zopakoval v minulosti několikrát a odhodlal se k němu i letos. Nezastavil ho ani jeho vysoký věk. Vnímá to jako nejlepší možnost, jak uctít památku těch, kteří nebezpečnou misi nepřežili.

Přitom nechybělo mnoho a sám tehdy málem zemřel. Když se na letoun spustila palba, pilot zrychlil, aby se střelbě vyhnul. Jenomže pro výsadkáře byl skok v takové rychlosti nebezpečný. Přesto neměli na výběr. Když chtěl Rice skočit, zasekla se mu ruka ve dveřích letadla. Než se konečně vysvobodil, už minul původní místo dopadu a nakonec přistál i se dvěma dalšími parašutisty na jiném místě. Do Carentanu dorazili o několik hodin později, přesto se stihli do bitvy se svými samopaly zapojit.

Po válce se vrátil ke studiím, později se stal učitelem a napsal knihy o svých válečných zážitcích. Pro mladou generaci má jasný vzkaz: doufá, že se válečnými veterány inspiruje: "Bavte se s lidmi, kteří tam byli, kteří to zažili. Ponořte se do hloubi jejich vzpomínek a zážitků a přimějte je, aby o tom mluvili."