Zajatkyně z IS není Američankou, řekl Pompeo o ženě z Alabamy

Žena z amerického státu Alabama, která se v Sýrii připojila k takzvanému Islámskému státu (IS), není občankou Spojených států a nemůže se do USA vrátit. Řekl to americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Hoda Muthanaová tento týden v rozhovoru s britským listem The Guardian řekla, že rozhodnutí připojit se k IS lituje a že se chce vrátit domů. Stejně se vyjádřila Britka Shamima Begumová, jejíž případ je obdobný a které Británie občanství odejmula. Obě jsou nyní mezi zajatkyněmi z IS v Sýrii.

"Myslela jsem si, že jednám správně a ve jménu Boha. Když jsem ale přijela sem a viděla vše na vlastní oči, uvědomila jsme si, že jsem udělala chybu," řekla dvacetiletá Muthanaová britskému deníku.

Pompeo oznámil, že tato žena není americká občanka a že jí nebude dovoleno odjet do USA. "Neexistuje žádný právní podklad, platný americký pas ani právo na něj, žádné vízum pro vstup do USA," uvedl ministr v prohlášení.

Muthanaová má 18měsíčního syna a do Sýrie odjela z USA v roce 2014, rok po maturitě a za studií na univerzitě v alabamském Birminghamu. Pochází z rodiny umírněných muslimů a o radikální interpretaci islámu se dozvěděla z materiálů na internetu. Z Alabamy odletěla do Turecka a odtud se dostala do Sýrie. Asi měsíc po příjezdu se provdala za bojovníka IS z Austrálie, který zemřel o několik měsíců později. Vdala se pak ještě dvakrát, podruhé za Tunisana, s nímž má syna. Tento manžel padl v Mosulu a jejím třetím manželem byl Syřan.

Podobně Britka Begumová nedávno porodila dítě a chce se vrátit do Británie. Její rodiče jsou z Bangladéše a podle Londýna je tedy možné této ženě odejmout britské občanství, protože jí zbude ještě to bangladéšské. Bangladéšské ministerstvo zahraničí ale uvedlo, že žena není občankou Bangladéše a nepřipadá v úvahu, aby jí bylo povoleno odjet do této asijské země.