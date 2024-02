Zájem o opakované spolkové volby v Berlíně ze září 2021 je malý, u volebních uren je prázdno

Na to, že se dnes v části Berlína opakují spolkové volby ze září 2021, v německé metropoli upomínají všudypřítomné plakáty politických stran, vyvěšené německé vlajky a otevřené volební místnosti. Zájem o hlasování byl však dopoledne mimořádné nízký. Ve volebních místnostech se netvořily žádné fronty a hlasovat přicházeli pouze jednotlivci.

"To se ale dalo očekávat," řekl v rozhovoru s ČTK člen ostrahy ve volební místnosti v obchodní škole v ulici Alt-Moabit v centru Berlína. "Lidí chodí velmi málo," uvedl. Dnešek podle něj vypadá na velmi klidný den. Jeho úkolem je usměrňovat zájemce o hlasování, aby v zájmu plynulosti vcházeli do místnosti s urnou vchodem a opouštěli ji východem.

Východem do hlasovací místnosti dopoledne vstoupila i se psem dvojice třicátníků Florian a Gerd. Protože nikdo jiný v tu chvíli ve volebních prostorách nebyl, nechala je ostraha v klidu projít. "Je to asi poprvé, co jsem u voleb sám," řekl Florian ČTK po hlasování. Také on předpokládal, že zájem o volby nebude nijak velký. "Ale že tady nikoho nepotkám, to jsem nečekal," uvedl.

Gerd, který přišel hlasovat s Florianem, řekl, že cestu do volební místnosti spojili s procházkou se psem. O tom, že by opakované volby dvojice vynechala, nikdo z nich ani na chvíli nepřemýšlel. "Volební právo je důležitou součástí demokracie, i když dnes ve volbách asi nic nezměníme," řekl.

Zda jít hlasovat, nebo raději zůstat doma, neváhala ani seniorka Simone. Ta se na rozdíl od Gerda a Floriana nijak netajila tím, že hlasovala pro sociální demokraty (SPD) kancléře Olafa Scholze. "Nikdy jsem ani nikoho jiného nevolila. Hlasovat pro sociální demokracii je u nás v rodině tradice," řekla. Změnit názor ji nepřinutilo ani to, že Scholzova vláda podle průzkumů čelí mimořádné neoblíbenosti.

Opakované volby se konají z rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, který to loni v prosinci nařídil kvůli rozsáhlému chaosu při řádných volbách v září 2021. Simone, Gerd ani Florian tehdy problémy s hlasováním nezažili, někteří voliči ale přitom nemohli kvůli chybám vůbec hlasovat. "Jedinou nepříjemností bylo, že jsem tehdy musel na hlasování čekat asi hodinu. Fronta se táhla až ven," řekl Gerd.

V září 2021 se spolkové volby konaly společně se zemskými a s místními referendy. Souběžně s volbami ve městě platily rozsáhlé uzavírky kvůli maratonu, což chaos ještě vyhrotilo. Zatímco zemské volby se v Berlíně opakovaly už loni, a to v celém městě, ty spolkové se znovu konají ve 455 z 2256 berlínských volebních okrsků. Hlasovat tak dnes může asi 550.000 z 2,5 milionu berlínských voličů, proto žádné výrazné změny v rozložení sil ve Spolkovém sněmu nelze očekávat. Parlamentní většina Scholzovy vlády tak nijak ohrožena není.

To, že opakované volby žádné zásadní změny ve Spolkovém sněmu nevyvolají, lze postřehnout i z plakátů politických stran. Jejich vzhled totiž vychází z řádných voleb v září 2021. Německá média k tomu poznamenala, že strany zkrátka jen oprášily staré billboardy.

Podobně tomu bylo i s kampaní, kdy opozice kritizovala neúspěchy vlády, zatímco vládní sociální demokraté, Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP) obhajovali svůj postup. "Nedívejte se teď černě, ale hlasujte pro žlutou," uvedli liberálové v narážce na černou barvu opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) a žlutou barvu FDP.