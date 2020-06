Ze symbolických hrobů za oběti covid-19 odpůrce odstranil kříže.

Brazilští aktivisté nespokojení s reakcí vlády na pandemii covidu-19 vytvořili sto symbolických hrobů na pláži Copacabana v Riu de Janeiro, aby připomněli několik desítek tisíc obětí této nemoci v zemi. Podle organizátorů akce se ale příznivci prezidenta Jaira Bolsonara rozhodli této připomínce zabránit a jeden z nich zakročil tak, že z hrobů odstranil kříže, informoval server BBC.

Hroby s černými kříži vytvořili na pláži členové občanské organizace Rio de Paz. "Rodiny oplakávají tisíce mrtvých, kromě toho je tady nezaměstnanost a hlad (...) prezidentovi nedochází, že tohle je jedna z největších krizí v brazilské historii," sdělil agentuře Reuters organizátor akce Antonio Carlos Costa.

Costa také uvedl, že sympatizanti prezidenta se rozhodli akci bojkotovat a že jeden muž vytahoval z písečných hrobů kříže. "Jsou opravdu naštvaní a myslím si, že napodobují chování člověka, který zastává nejvyšší pozici v zemi," uvedl Costa.

Prezidentův odmítavý přístup k opatřením proti šíření koronaviru a jeho snižování závažnosti situace způsobily hluboké rozdělení brazilské společnosti.

🇧🇷100 graves were dug on Copacabana beach by an NGO on Thursday in a symbolic criticism of the Brazilian government's handling of Covid-19.