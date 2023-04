10 věcí, které mohou způsobit (nebo zhoršit) poruchy erekce

Občasné "selhání v posteli" se může stát každému muži a není třeba se kvůli tomu znepokojovat. Když ale není schopný déle než 6 měsíců udržet nebo dosáhnout erekce dostatečně dlouhou dobu potřebnou k uspokojivé sexuální aktivitě, hovoří již odborníci o sexuální dysfunkci. Čím může být způsobena a jak těmto potížím předejít?

Nepřiměřené očekávání

Psychika podle odhadů stojí za poruchami erekce u mladších mužů ve 30 až 40 % případů. "Častokrát je to příčina u mladých chlapů na začátku sexuálního života, kteří si na internetu přečtou, co se od nich očekává a zjistí, jak moc velký penis by měli mít. U mladých úspěšných lidí je to jinak; dávají výkon tak na 200 % a neodpustí si selhání," vypočítává uroložka MUDr. Monika Purmová z Urologické kliniky UroKlinikum Praha.

"Kastrační partnerka"

Další psychickou příčinou může být nesoulad v partnerském vztahu. Špatná komunikace, obavy, hádky - to vše samozřejmě ovlivňuje i sexuální život páru. "Takzvaná kastrační partnerka svému partnerovi není oporou a ‚shazuje ho'. Někdy stačí, že vztah není harmonický. To vše vede k psychologické příčině," uvádí uroložka Purmová. Řešením situace může být párová terapie.

Stres

Stres může pramenit nejen z problémů ve vztahu, ale může se týkat i jiné oblasti života - potíže v práci, obavy, úzkosti, bolestná ztráta, anebo třeba "jen" spánková deprivace... Potíže se můžete snažit řešit sami, například za pomoci relaxačních technik, sportu, meditace, ale pokud se vám to nedaří, je vhodné navštívit psychologa. Po zlepšení psychické stránky se často vyřeší i problémy s erekcí.

Nemoci a léky

Kromě psychických příčin existuje i pestrá škála důvodů, které mají organický základ. Příčinou poruchy erekce mohou být různá onemocnění, včetně deprese či aterosklerózy a léky s nimi spojené. Často se objevuje erektilní dysfunkce při léčbě vysokého tlaku, která je v České republice velmi rozšířená, ale i jiné medikaci. Potíže s erekcí mohou dokonce signalizovat, že něco v těle není v pořádku. "Náhle vzniklá porucha erekce u zdravého jedince může například varovat před blížícím se srdečním infarktem, a to půl roku předem," upozorňuje MUDr. Josef Stolz, MBA, primář urologické kliniky UroKlinikum Praha. Jelikož jsou totiž tepny penisu mnohem užší než tepny srdce, ucpou se rychleji. Nepodceňujte proto varovné signály těla!

Diabetes

Počet lidí s cukrovkou má v populaci vzrůstající tendenci. Přitom 30-95 % pacientů s diabetem trpí erektilní dysfunkcí. Ta se u pacientů může projevit dříve a být i mnohem závažnější. Vzhledem k tomu, že diabetes mellitus I. typu postihuje mladé lidi, dost často se objevují potíže již v brzkém věku. "Potíže můžou být jak erektilní dysfunkce, tak retrográdní ejakulace, kdy ejakulát jde do močového měchýře místo ven z močové trubice," doplňuje MUDr. Purmová.

Přibývající roky

"Všeobecně se dá říct, že muži mají často nepřiměřené očekávání - v 50 letech čekají, že budou na úrovni se stavem těla jako ve 20 letech. A to prostě tak není," podotýká primář Stolz. K erektilním dysfunkcím přispívají i hormonální změny, které jdou ruku v ruce s takzvanou andropauzou, při níž dochází ke snížené hladině androgenu. Pokles pohlavních hormonů se u mužů obvykle začne projevovat okolo 50. až 55. roku života - někdy se mu též říká "mužský přechod". "Muž pozná andropauzu podle prořídnutí tělového ochlupení, zvětšení prsou, může pociťovat zvýšenou únavu, změny nálad, ale také deprese, obezitu, návaly horka, nechuť k pohlavnímu životu," vyjmenovává uroložka Purmová typické projevy.



Zvětšená prostata

Dalším častým problémem stárnoucích mužů je benigní hyperplazie prostaty neboli BHP - laicky řečeno zvětšení prostaty čili předstojné žlázy. Nachází na spodině močového měchýře, skrz kterou prochází močová trubice. Fungování prostaty se pak promítá i do kvality sexuálního života. Problémy se zvětšenou prostatou je možné zmírnit medikamenty, ty ovšem mohou být spojeny s vedlejšími účinky. Při výrazném zhoršení kvality života představuje řešení chirurgická operace, častou pooperační komplikací ovšem bývají právě následné problémy s erekcí. Mezi nejmodernější způsoby, jak se zbavit zbytnělé prostaty, patří technologie REZŪM. "Tato šetrná metoda spočívá v aplikaci sterilní vodní páry do takzvané přechodové zóny prostaty. Cílená dávka vodní páry zasahuje přímo v obstruktivní prostatické tkáni a účinně tak redukuje podstatu BPH. Jedná se o miniinvazivní zákrok, který provádíme ambulantně bez potřeby hospitalizace. Po zákroku odchází pacient domů. Je vhodná pro muže nad padesát let s nezhoubným zbytněním prostaty o velikosti 30 až 80 ml," vysvětluje princip REZŪM primář Stolz.

Zranění či operace

Jak již bylo zmíněno, chirurgické řešení potíží s prostatou může vést k následným problémům s erekcí. Ale i jiné operace či zranění v oblasti pánve mohou způsobit erektilní dysfunkci. Možnosti řešení je nutné probrat s lékařem.

Kouření

Pravidelné dávky nikotinu mohou vést k zúžení cév či jejich poškození - včetně těch v penisu. U dlouhodobých kuřáků se proto jejich neřest může mimo jiné podepsat i na kvalitě erekce.

Obezita

Zdravý životní styl, pravidelný pohyb, vyvážený jídelníček, kvalitní spánek... To vše může pomoci problémům s erekcí předejít. "Studie ukazují, že změna životního stylu, například snížení hmotnosti či sportování, změní erektilní dysfunkci k lepšímu," upozorňuje lékařka Purmová. A s tím souhlasí i primář Stolz: "Primárně: člověk má být fit. Doporučuju lehkou stravu, neškodí ani sklenička vína, ale tady nehovoříme o litrech! Alkohol na druhou stranu způsobuje touhu," uvádí urolog. Ostatně, změna stravovacích návyků je i způsobem, jak předcházet nemocem spojeným s narůstajícím věkem - například cukrovce, vysokému krevnímu tlaku, zvýšenému cholesterolu... A tím pádem se lze vyvarovat dalším možným rizikovým faktorům, které by k poruchám erekce mohly vést.

Jak je možné řešit problémy s erekcí?

- V první řadě navštivte urologa! Všeobecně platí, že urologa má muž navštěvovat po padesátce, pokud nemá potíže. A objeví-li se u muže jakékoliv potíže, včetně erektilní dysfunkce, platí, že by vyšetření neměl odsouvat.

- Řešení mohou představovat medikamenty - vyvarujte se ovšem nákupu pilulek po internetu, o léčbě se však poraďte s urologem. Typ léků i jejich dávkování by se mělo odvíjet od frekvence pohlavního styku, dále záleží na tom, co již pacient vyzkoušel, a jaké měly léky nežádoucí účinky, jaké jiné léky užívá...

- Moderním způsobem řešení problémů s erekcí je aplikace rázové vlny, která zcela nebo z velké části nahrazuje užívání léků na zlepšení erekce. Bezbolestná léčba spočívá v přiložení sondy na penis. Sonda vydává rázové vlny, které regenerují cévy, zvyšují průtok krve, a tím zlepšují prokrvení erektilních (topořivých) tělísek. Samotný efekt léčby trvá půl roku až devět měsíců. U 60 až 70 % pacientů může nastat zhoršení erekce, které však ani zdaleka nedosahuje stavu před terapií.

- Další způsob léčby představuje podávání léku injekčně přímo do topořivých těles. V těžkých případech může pacient podstoupit operaci, při které je do penisu implantována takzvaná penilní protéza. Ta bývá buď nafukovací, nebo částečně ohebná - v druhé variantě ovšem po zákroku zůstává penis v permanentní erekci.