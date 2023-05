5 důvodů, proč se po covidu vypravit do lázní

Miliony Čechů prodělaly a stále ještě prodělávají onemocnění Covid-19, mnozí opakovaně. Na rozdíl od jiných viróz může mít ale toto onemocnění dlouhodobé zdravotní následky, které se nazývají post-covid syndrom, nebo také dlouhodobý covid. V řadě případů jsou tak vážné, že vyžadují další intenzivní léčbu. Stejně jako je tomu u jiných chronických onemocnění, i u post-covid syndromu může ošetřující lékař pacientovi doporučit lázeňskou léčbu. Pokud je indikována, hradí ji zdravotní pojišťovny.

"Podle lékařských výzkumů se většina pacientů ještě několik měsíců po onemocnění Covid-19 potýká s různými zdravotními potížemi. Nejčastěji jde o potíže s dýcháním, bolesti na hrudníku, změny srdečního rytmu, ale také neurologické a psychické problémy a trvalou únavu. Lázeňské prostředí je ideální pro boj s tímto post-covidovým syndromem," říká MUDr. Bačíková, lékařka ze slovenských lázní Kúpele Brusno.

Stále více nemocných srdcí

Podle studie publikované na webu Nationaly Library of Medicine (odkaz https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35132265/) mají lidé, kteří prodělali Covid-19, mnohem vyšší riziko vzniku srdečního selhání nebo infarktu, a to klidně i rok po infekci. Podle kardiologů na celém světě stoupají v souvislosti s prodělaným onemocněním Covid-19, především s jeho těžkými formami, nejen počty pacientů s poruchami srdečního rytmu, ale stoupá celkově výskyt všech kardiovaskulárních nemocí.

Léčba kdekoliv v Evropské unii

"Kúpele Brusno se specializují na léčbu oběhových onemocnění a nabízejí proto i léčbu stavu po překonání Covid-19 při přetrvávání kardiovaskulárních obtíží, které limitují denní aktivity, případně při orgánovém poškození srdce nebo cév do 12 měsíců od ukončení léčby infekce. A tuto 21denní léčbu mohou absolvovat i čeští pacienti," MUDr. Bačíková. Podle Směrnice EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1431961837669&uri=CELEX:32011L0024) má občan nárok odcestovat do jiné země Evropské unie za účelem lékařské péče a za určitých podmínek si příslušné náklady nechat uhradit od své zdravotní pojišťovny. To se týká i indikované lázeňské léčby.

Pět výhod lázeňské péče

Výhodou lázeňské léčby post-covid syndromu je fakt, že poskytuje komplexní přístup k obnově pacientova zdraví. Proč tedy lázně při doléčení určitě nevynechávat?

1. Fyzikální terapie: Lázně často nabízejí širokou škálu fyzikálních terapií, jako je elektroterapie, ultrazvuk, laserová terapie, kryoterapie (léčba chladem) a hydroterapie (léčba vodou). Tyto terapie mohou pomoci zmírnit bolest, zlepšit průtok krve, snížit zánět a podpořit obnovu svalů a kloubů.

2. Rehabilitace: Specializované rehabilitační programy v lázních mohou být cenné pro jednotlivce s post-covidovým syndromem. Fyzioterapeuti a odborníci na rehabilitaci individuálně navrhují pacientům cvičení, která pomáhají zlepšit sílu, vytrvalost, flexibilitu a koordinaci.

3. Psychologická podpora: Post-covidový syndrom negativně ovlivňuje duševní zdraví. Lázně mohou poskytovat psychologickou podporu a terapie, které pomáhají pacientům zvládat stres, úzkost, depresi a další psychické obtíže spojené s onemocněním.

4. Pobyt v přírodě: Lázně obvykle nabízejí nádhernou okolní přírodu k procházkám. Například Kúpele Brusno leží v údolí Slovenského Rudohoří na severovýchod od Banské Bystrice, na severních svazích Vepra, v ústí doliny zvané Peklo. Z lázní je pěkný výhled nejen na okolní hory, ale také na vrcholky Nízkých Tater, hlavně na dominantní Prašivou a Velkou Chochuli v nadmořské výšce 1753 mnm.

5. Relaxace a odpočinek: Lázně poskytují výjimečné prostředí, které je vhodné k relaxaci a odpočinku. To má pozitivní vliv na celkový stav jedince, pomáhá snižovat stres a podporuje regeneraci těla.

Jak se dostat do lázní s úhradou zdravotního pojištění

Jakmile se stav po nemoci stabilizuje, doporučují lékaři při post-covid syndromu neváhat a včas se vypravit do lázní.

1. Návrh na lázeňskou péči vypisuje praktický lékař na doporučení odborného lékaře, nebo i sám ambulantní specialista.

2. Při hospitalizaci v nemocnici může tento návrh vypsat také ošetřující lékař ještě před ukončením pobytu v nemocnici.

3. Do návrhu lékař uvede indikaci, lázeňské místo, nejlépe i název hotelu v daném místě, a podle aktuálního zdravotního stavu pacienta navrhne buď komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči.

4. Návrh lékař odešle do zdravotní pojišťovny, kde ho schvaluje její revizní lékař.

5. Schválený návrh pošle zdravotní pojišťovna do lázeňského zařízení, uvedeného v návrhu.

Uzdravování za vlastní peníze

Pokud zdravotní pojišťovna neschválí hrazenou lázeňskou péči, může člověk pobyt v lázních absolvovat jako samoplátce. Kúpele Brusno nabízejí osmidenní léčebný pobyt zaměřený na post-covid syndrom (odkaz: https://www.kupelebrusno.sk/pobyty?lang=sk&type[]=36#stays). Soustředí se na léčbu problémů s pohybovým, nervovým a kardiovaskulárním systémem. Cílem pobytu jsou zlepšení celkové fyzické a psychické kondice, posílení oslabených svalů, zlepšení dýchání, regenerace organismu a podpora imunitního systému.