Barefoot boty jsou návykové! Nohy si na ně ale musí zvykat krůček po krůčku

Víte, že barefoot neboli bosých bot se prodává u nás i ve světě čím dál tím víc? A víte proč? Lidé dávají v obutí stále častěji přednost pohodlí "před módním diktátem". Extrémem jsou nadšenci, kteří chodí úplně bosi po celý rok. V podstatě se vracejí do dětství, protože děti chůzi naboso milují téměř vždy a všude. A jestli ani vás už nebaví chodit na jehlách nebo si tlačit prsty ve špičatých botách, možná přišel čas se přezout.



Důvodů, proč měníme svoji obuv za barefoot, je několik. Někoho přivede k bosým botám zdravotní problém, kdy se do konvenční obuvi kvůli různým deformacím prostě nevejde. Typickým příkladem je třeba hallux valgus neboli vbočený palec. I ženám po porodu se noha často změní, takže nové boty si potřebují koupit tak jako tak. Muži mají štěstí, že pánská konvenční obuv nepodléhá tolik módním trendům a více respektuje tvar chodidla, navíc podpatky skoro neznají, takže přechod na barefoot pro ně nemusí znamenat takový skok.



Nezmění se jen boty, ale i chůze

Barefoot obuv se nevyznačuje jen tím, že respektuje tvar chodidla, ale má i tenčí podrážku a nulový podpatek, což začátečníky může překvapit. Jsme totiž zvyklí nosit boty různě odpružené, s tvarováním stélky a s patou alespoň minimálně vyvýšenou. "Barefootové boty především respektují přirozený tvar lidské nohy. V kombinaci s měkkou a ohebnou podrážkou, absencí podpatku a umělých vyklenutí tak umožňují našim nohám být aktivní ve všech jejich funkcích. Zdravé nohy potřebují pro své správné fungování vnímat terén a nebýt omezovány v aktivitě a právě barefoot boty jí mohou být v tomto dobrým pomocníkem," říká Veronika Kristková, vedoucí fyzioterapeut Fyzio Beskyd s.r.o.

Pokud jste zvyklí celý život chodit v nevyhovujících botách, je lepší se na přechod na barefoot obuv připravit a zvykat si na ně postupně. Věnujte svým nohám dostatečnou péči, procvičujte je, masírujte a otužujte. S tím vším i se změnou stylu chůze vám může pomoci zkušený fyzioterapeut.

Po přezutí do minimalistických bot se i styl chůze musí změnit, aby nohy dokázaly barefoot bonusy využít. A ta změna není úplně jednoduchá. Zpočátku je proto lepší boty střídat, podle toho, co je vám zrovna příjemné. Co ale oceníte určitě hned, je to, že v bosých botách je luxusní místo pro prsty. A na to se zvyká velice rychle.

Jestliže chcete přechodem na bosé obouvání řešit nějaký zdravotní problém, je konzultace s fyzioterapeutem více než vhodná. Bezhlavým a ukvapeným přechodem na barefoot si totiž můžete i ublížit.



Pozor, chůze naboso je návyková

Přece nevyhodím všechny boty a nevyměním je za ty drahé barefoot. To si určitě řekne hodně z vás. Když si pro začátek koupíte jedny univerzální boty, možná postupně zjistíte, že je nosíte úplně ke všemu. Že už se vám prostě do těch starých nechce. Výrobci barefoot bot jsou často nadšenci, kteří kladou důraz jak na funkčnost boty, tak na použité materiály a kvalitu provedení. Tyto boty proto většinou vydrží opravdu dlouho, takže i počáteční vyšší investice se vyplatí.

A důležité je i to, kde nakupujete. Začátečník by si s pořízením prvních barefoot bot měl nechat poradit od odborníků. A na takové narazíte třeba v prodejnách naBOSo. "Pokud někdo s barefooty teprve začíná, doporučujeme mu pořídit si boty, které bude běžně nosit každý den, aby se noha mohla začít postupně posilovat. A teprve pak koupit speciální obuv, třeba na běh, na turistiku, do posilovny," říká Andrea Součková, zakladatelka prodejen naBOSo.