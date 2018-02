Bělidla do kávy? Nezdravé, oslazené náhražky mléka

Náhražky za mléko, které si sypeme do kávy, ať už tomu říkáme bělidlo do kávy, kávová pěna, či jednoduše sušená smetana do kávy, nemají s mlékem příliš společného. Místo mléčného tuku obsahují rostlinný a mnoho z nich navíc v sobě skrývá velké množství cukru. Ve své zprávě to uvedl spotřebitelský časopis dTest.

Časopis podrobil své analýze celkem 16 výrobků, které slouží k "dobělení" černé kávy. Zjistil, že výrobky obsahují glukózový sirup a rostlinný tuk. Samozřejmostí jsou i různá "éčka", a to kvůli tomu, aby produkt nehrudkovatěl, dobře se rozpouštěl a vytvářel chuťový dojem, píše ve své zprávě dTest.

"Naše hodnocení jsme postavili výlučně na informacích z obalu a zohledňovali jsme v něm obsah cukru, soli a bílkovin, použitý tuk a také zastoupení potravinářské chemie. Ve složení jsme ale narazili i na látky, které nejsou nezbytné, a to například barvivo a aroma," řekla k hodnocené sušených smetan šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmannová.

Výsledky ukázaly, že výrobci nejčastěji používají místo mléčného tuku kokosový, palmový nebo sójový. Negativně dopadli výrobci produktů Samantha Lux, Mokate Carmen pěna, Samantha Standard, Amylon Coffee Creamer a Lidl/Monte Santos Creamore, neboť své tuky částečně ztužovali.

"Jedna dávka se rovná lžičce cukru"

Test dále odhalil ve všech výrobcích velké množství cukru. "Problém představuje množství cukru, které glukózový sirup do výrobku vnáší, aniž by vytvářel sladkou chuť na jazyku. Rozdíly mezi výrobky jsou propastné," uvedla Hoffmanová.

Absolutním rekordmanem v poměru cukru ve svém výrobku se stal Albert Quality, který uvádí až 81 gramů ve 100 gramech instantní směsi. "Jinými slovy s každou dávkou tohoto výrobku, kterou si nasypete do šálku, dostanete i jednu lžičku cukru, o které nevíte," vysvětlila Hoffmanová.

Nepříliš dobře si pak vedly i výrobky Samantha Lux a Samantha Standard. Ty ukrývají ve 100 g prášku 68, respektive 69 g cukru.

Časopis dTest ve své zprávě závěrem radí, aby se konzumenti vyhýbali výrobkům se ztuženými tuky, neboť ty mohou obsahovat škodlivé transmastné kyseliny. Nejlépe pak člověk udělá, pokud svou kávu obohatí klasickým mlékem nebo smetanou, nevadí-li mu laktóza.