Bílá plomba hrazená z pojištění jen na předních zubech

Ze zdravotního pojištění mají lidé nárok na bílou plombu jen na předních zubech, na ostatních na amalgámovou. Na celém chrupu je pojišťovny platí ze skloionomerního cementu dětem do 15 let, z ostatních bílých materiálů stejně jako dospělým jen na řezácích a špičácích.

Informovala o tom Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), pravidla úhrady platí od roku 2019 a jsou pro všechny pojišťovny stejná. Amalgámové plomby budou zřejmě po roce 2030 zakázané kvůli obsahu rtuti, dětem a těhotným už se nedávají.

"V případě, že se pojištěnec rozhodne a souhlasí s metodou léčby nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, hradí ji jako samoplátce" uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová. Doplnila, že stomatolog má povinnost mít přístupný ceník zubních výplní, pacienta o ceně nehrazených informovat před ošetřením a vystavit za uhrazené služby účet.

Bílé zubní plomby může stomatolog vyrobit z různých materiálů. Takzvaný skloinomerní cement vzniká kombinací skleněného prášku s cementem, zub regeneruje a brání vzniku dalších kazů, má ale kratší životnost a nažloutlou barvu. Samopolymerující kompozit je materiál na bázi syntetické kompozice tuhnoucí chemickou reakcí, fotokompozit pak tuhnoucí pod modrým světlem. Takové výplně jsou v různých odstínech, mohou vydržet až 20 let.

Podle ceníků na webových stránkách zubních ordinací stojí bílé plomby většinou 1500 až 3000 korun podle materiálu, rozsahu a umístění v ústech. Malé výplně, které zaberou méně času, mohou někde začínat i na 750 korunách.

V roce 2018 byly zakázané plomby z takzvaného nedózovaného amalgámu, který připravovali stomatologové přímo v ordinaci mimo jiné ze rtuti. Nyní je možné používat pro dospělé dál takzvaný dózovaný, neboli předem navážený a připravený amalgám. S úplným zákazem se počítá v roce 2030.

U dětí do 15 let, těhotných a kojících ho mohou zubní lékaři použít jen výjimečně. Pojišťovny jim místo toho hradí bílé plomby ze skloionomerního cementu. "Není-li možné použít skloionomerní cement z důvodu zdravotního stavu pojištěnce, lze použít dózovaný amalgám. Použití dózovaného amalgámu musí vyplývat ze zdravotnické dokumentace pojištěnce," uvedla pojišťovna.

Pojišťovny hradí dětem do 15 let na všechny mléčné i stálé zuby plomby ze skloionomerního cementu a na řezáky a špičáky i ze samopolymerujícího kompozitu, stejná pravidla platí pro těhotné a kojící. Na stálé přední zuby dětí lze použít i fotokompozitní výplně. Mladí ve věku 15 až 18 let mají na přední zuby hrazené obě kompozitní výplně, na ostatních zubech amalgámové plomby.