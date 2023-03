Bolest hlavy může upozornit na častou oční vadu

Běžná oční onemocnění snižují kvalitu života, a to hlavně v případech, kdy zůstávají neléčená. To je i případ astigmatismu, oční vady, která se projevuje rozmazaným viděním do dálky i blízka, neschopností zaostřit nebo bolestmi hlavy. Současné možnosti léčby přitom zahrnují nejen brýle a kontaktní čočky, ale také zcela běžné operační zákroky.

Snaha očí o zaostřování může vést k bolestem hlavy i celkové únavě. I to mohou být první vědomé příznaky astigmatismu - oční vady způsobené nepravidelným zakřivením rohovky nebo tvarem čočky, kvůli nimž se paprsky světla nesbíhají na sítnici v jednom bodě.

Máte astigmatismus? Otestujte se

· Umístěte obrázek do vzdálenosti 35 až 40 cm.

· Zakryjte si jedno oko.

· Podívejte se na obrázek oběma očima.

· Případně opakujte test s brýlemi.

Vidíte paprsky v jednom, nebo ve více směrech rozmazané nebo nejasné? Můžete trpět astigmatismem. Pokud linie vidíte chybně i s brýlemi, navštivte optometristu (pracuje často v rámci oční optiky), případně očního lékaře.

Cíl léčby je jeden

"Astigmatismus je onemocnění, které oční lékaři velmi často diagnostikují v rámci preventivních prohlídek u dětí i dospělých, může se sdružovat s jinou oční vadou, krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Velmi často bývá nekorigovaný vůbec nebo špatnými brýlemi. Pacienty může k odborníkovi přivést také rozmazané vidění do dálky i do blízka a nemožnost zaostřit. Astigmatismus se ale může projevit i méně specifickými zdravotními komplikacemi, jako jsou častá bolest hlavy nebo zvýšená únava při práci na počítači nebo čtení. Typické pro lidi s astigmatismem je mhouření očí při pohledu do dálky," říká MUDr. Věra Kalandrová, primářka oční kliniky Lexum v Brně. Pokud vás trápí uvedené příznaky, navštivte optometristu, případně očního lékaře. Oba odborníci mají k dispozici měřicí přístroje, které astigmatismus zaručeně rozeznají. Vyzkoušet můžete také domácí samotest.

Brýle jsou jen jednou z možností

Vadné zakřivení rohovky je možné korigovat pomocí tak zvaných cylindrických dioptrických brýlí a kontaktních čoček. Ty jsou navrženy tak, aby lomily světlo v jedné ose jinak než v druhé, a tím kompenzovaly asymetrický tvar rohovky. K dispozici jsou ale další moderní možnosti - laserové zákroky a nitrooční torické čočky. "Při laserové operaci změníme povrch rohovky a odstraníme její chybné zakřivení. Tuto možnost nabízíme především mladším pacientům a těm s nižším stupněm astigmatismu. V dalších případech přistupujeme k implantaci speciální další nitrooční čočky do oka nebo k výměně vlastní oční čočky. O tom, jaký typ zákroku je nejvhodnější, rozhodujeme na základě několikahodinového předoperačního vyšetření a věku pacienta," vysvětluje MUDr. Kalandrová praxi na klinikách Lexum.

Život s neléčeným astigmatismem

· Až 66 % pacientů má potíže s řízením v noci.

· Až 85 % pacientů trpí vyšším rizikem pádů.

· Až u 80 % pacientů se objevuje vizuální halo (záře obklopující předměty).

· Až 77 % pacientů si stěžuje na zhoršené vidění a větší oslnění.

· Astigmatismus u neléčených pacientů v porovnání s pacienty léčenými zvyšuje riziko pádů a snižuje produktivitu včetně rychlosti a chybovosti.

Operace pomáhá každý den

Operativní zákroky jsou v současné době častým způsobem řešení tak zvaných refrakčních vad, kam patří i astigmatismus, krátkozrakost a dalekozrakost. Výhodou operací je to, že mohou vyřešit současně více očních vad najednou, tedy například astigmatismus, krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, ale i šedý zákal.

V případě nitrooční operace astigmatismu dochází k odstranění oční čočky a její výměně za umělou čočku, konkrétně takzvanou čočku torickou. Výměna se provádí ambulantně a tento způsob je vhodný hlavně pro pacienty s jakýmkoliv astigmatismem a s dalšími očními vadami, včetně šedého zákalu ve středním nebo vyšším věku.

Druhou operační možností je laserová operace, při níž dojde při ambulantním zákroku ke změně povrchu rohovky. Promítnutí obrazu na sítnici je pak stejné v obou rovinách a obtíže zmizí. I v tomto případě je možné odstranit zároveň i krátkozrakost a dalekozrakost. A odložit tak brýle. Laserová operace je vhodná především pro mladé pacienty do 40 let věku.

Astigmatismus je běžná oční vada, která je většinou vrozená a nemění se po ukončení růstu oka. Lze korigovat brýlemi, kontaktními čočkami nebo výše uvedenými metodami. Nekorigovaný astigmatismus u dětí vede často k tupozrakosti, která se po sedmém roku života již nedá léčit. U školních dětí může způsobit špatný prospěch, protože si pletou číslice a písmena. Po ukončení růstu oka a stabilizaci dioptrií můžeme přistoupit ke korekci astigmatismu laserem. Ve vyšším věku potom volíme spíše nitrooční operaci s torickou nitrooční čočkou.