Brexit bez dohody by zkomplikoval přístup do spermobank v Evropě

Odchod Británie z Evropské unie bez dohody by mohl způsobit problémy i britským párům, které se snaží počít dítě pomocí spermatu od dárce. Agentura AFP s odvoláním na dokument ministerstva zdravotnictví totiž upozornila, že by Britové po brexitu bez dohody přišli i o snadný přístup do evropských spermobank.

Jeden z dokumentů, které tento týden představil ministr pro brexit Dominic Raab a které mají připravit Spojené království na možnost odchodu z EU bez dohody, obsahuje rovněž upozornění, že by mohly nastat problémy v reprodukční medicíně.

Británie podle dokumentu v loňském roce dovezla tři tisíce dávek mužského spermatu z Dánska, malé množství z dalších evropských zemí a 4 tisíce vzorků ze Spojených států. Z unijních zemí do Británie loni putovalo také zhruba 500 vajíček a embryí.

Pokud jednání o dohodě mezi Londýnem a Bruselem selžou, nebude se unijní legislativa týkající se krve, tkání a buněk na Británii vztahovat, a dovážet tak na jejím základě spermie a vajíčka nebude možné, upozornila vláda. Britské spermobanky by musely po 29. březnu příštího roku s evropskými partnery uzavřít nové zvláštní smlouvy.

V Británii výrazně klesl počet dárců spermatu poté, co muži přišli zákonem z roku 2005 o právo na anonymitu.

Podle Geethy Venkatové, ředitelky jedné z klinik reprodukční medicíny v Londýně, začínají britské páry, které potřebují k otěhotnění sperma od dárce, panikařit. Legislativní změny ve Spojených státech totiž způsobily, že sperma z USA doputuje do Británie až za tři měsíce, zatímco z Dánska v současnosti dovezení vzorku trvá jen týden. Nové bariéry a administrativa by mohly nejen prodloužit čekací dobu, ale přinést by mohly i dodatečné náklady, varovala Venkatová.

"Pokud nastane brexit bez dohody, nevíme, co se stane," upozornila ředitelka reprodukční kliniky. "Už tak je to stresující procedura a tohle to jen zhorší," dodala.