Česko a Sasko ve zdravotní péči spolupracovat nebudou

Česko a Sasko nebudou kvůli pojišťovnám spolupracovat v přeshraniční zdravotní péči. V roce 2019 přitom tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podepsal se saskou stranou memorandum o spolupráci ve zdravotní péči. Tehdy se podpisy připojili i zástupci zdravotních pojišťoven. Řekl to senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (za STAN). Zájem ze strany Saska nicméně trvá, informoval starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku se po odkupu rumburské nemocnice Ústeckým krajem a jejím následným převzetím společností Krajská zdravotní začíná sice podle Linharta i některých starostů zdejších obcí zlepšovat, nicméně potřeba je řada investic a také zajištění dalšího personálu. Většina pacientů tak stále musí dojíždět do nemocnic v České Lípě, Děčíně či Ústí nad Labem, uvedl senátor. Mezi plány společnosti je vybudování lůžkové části nemocnice i urgentního příjmu.

Nemocnice se spádovou oblastí zhruba pro 50 tisíc lidí žijících ve Šluknovském výběžku není z personálních a finančních důvodů samostatným odštěpným závodem, je detašovaným pracovištěm ústecké Masarykovy nemocnice.

"Výsledek mluví sám za sebe. Reálně není možné, aby se člověk třeba z Lobendavy objednal na zákrok na kliniku v Sebnitz. Nanejvýš se musí dělat takové šaškárny, jako že byl zrovna za hranicemi a je to bráno jako neodkladná péče," řekl Linhart. Kvůli přeshraniční zdravotní péči se obrátil dopisem na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). "Šlo by to, že by stát vytvořil systém, ale to není jen v Čechách, muselo by se na tom pracovat celoevropsky," podotkl senátor.

Na schůzi Senátu 11. ledna Válek řekl, že "občané byli v předchozím volebním období uvedeni v omyl, bohužel i mým předchůdcem (Adamem Vojtěchem)". "Byl to podvod na občanech a byla to čistě jenom nějaká manipulace a předvolební kampaň," uvedl k memorandu Válek. "Slibuji, že pokud přijdete s jakýmkoli návrhem, který je realizovatelný a který není pouze populistické plácnutí, jsem připraven udělat cokoli, abych vám s tím pomohl," uzavřel. Linhart v reakci na jeho slova řekl, že ministerstvo má tým odborníků, kteří se mohou tématu přeshraniční zdravotní péče věnovat. "Oni mají aparát a nejsou schopni vymyslet nic a já to mám tady vymýšlet na koleni," dodal senátor.

Z pohledu starosty Koláře bylo memorandum pouze formalitou. Přeshraniční spolupráce se nemohla realizovat, protože už při podpisu memoranda bylo jasné, že pojišťovny nebudou výkony v Německu svým klientům doplácet, řekl Kolář. "Péče v německé nemocnici je samozřejmě dražší, takže to asi v tu chvíli bylo nějaké divadlo ze strany pana ministra Adama," míní starosta. Zájem o zajištění péče pro české pacienty v Sasku podle něj nicméně trvá. Kapacity má nemocnice dostatečné, a to i kvůli tomu, že někteří lékaři či zdravotní sestry z české strany pracují právě v Německu. "Je vidět, že z naší strany k tomu není nastavené zákonné prostředí a pojišťovny v tuto chvíli nebudou výkony provedené za hranicemi financovat," uzavřel Kolář.