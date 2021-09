Evropa musí zreformovat zdravotnictví a přijmout koncept jednoho zdraví, apeluje WHO

Evropské státy musejí rychle zreformovat své zdravotní systémy a koncepčně je propojit. Pandemie nemoci covid-19 totiž celý svět vystavila nechtěné zátěži a je třeba se z toho poučit. Řekl to v pátek šéf expertní komise Světové zdravotnické organizace (WHO) Mario Monti, který v Kodani představil závěry expertů WHO k situaci v Evropě v době epidemie.

"Podle toho, jak se události po měsících vyvíjely, nelze pochybovat o tom, že náš politický, ekonomický a sociální sytém katastroficky selhal," řekl bývalý italský premiér. Podle něj chyběla schopnost situaci předvídat a vůle dohodnout se o nenaléhavějších úkolech. Státy se staraly jen samy o sebe a volily zastaralá, individuální řešení. Z devastujících důsledků pandemie je proto potřeba se poučit, míní Monti. "Musíme se pokusit z té tmy najít světlo," dodal.

Jeho komise zabývající se zdravotními otázkami v Evropě byla zřízena loni v srpnu.

Ve své nynější zprávě doporučuje zavést koncept "zdraví je jen jedno", který propojí problémy se zdravím lidí, zvířat, rostlin a jejich společně sdíleného prostředí.

V pandemii se podle expertů prokázala hluboká nevyváženost zdravotních systémů a také velké rozdíly v sociální a ekonomické oblasti mezi zeměmi, což je třeba řešit. Odborníci doporučují větší investice národních zdravotních služeb, zavádění inovaci a lepší shromažďování i sdílení informací.

I když vědci upozorňovali na možnost vzniku pandemie, svět na koronavirus, který se objevil v koncem roku 2019, nebyl připraven, soudí experti WHO.

Nejednotný a chybný postup vedl ke katastrofálním důsledkům šíření covidu-19, na nějž v Evropě zemřelo 1,2 milionu lidí z celkových více než čtyř milionů celosvětově. Dalším důsledkem je bezprecedentní ekonomická krize, která překonala tu z roku 2008.

Ředitel evropské sekce WHO Hans Kluge označil páteční doporučení expertů za "ambiciózní, ale realistická", protože mohou zajistit Evropě větší bezpečí a kvalitnější zdraví. "Jsou to splnitelná doporučení. Vládám a těm, kdo se podílejí na rozhodování, poskytují prostředky, jak v budoucnu zdravotním hrozbám předejít," řekl. Teď je na jednotlivých zemích a mezinárodních organizacích, jak tato doporučení naplní.

"Zaplatili jsme už obrovskou cenu, ale zaplatíme ještě víc, když zavřeme oči a nepoučíme se z chyb," řekl Kluge. Podle Montiho budoucí generace nikoho neocení za "krátkozrakost". Jeho komise zahrnuje vědce, politiky i podnikatele. Evropská sekce WHO pokrývá 53 evropských států včetně Ruska a Turecka.