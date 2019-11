Facebook zahltily fotky stolice, lidé se bojí parazitů

Většina uživatelů sociálních sítí by za ně byla ochotná platit. Vyplývá to z průzkumu americké agentury McGuffin Group, která sídlí v Chicagu. více

Průzkum

Rodiče mají podle Čechů sledovat aktivitu dětí na sítích

Podle 86 procent Čechů by rodiče měli kontrolovat aktivity dětí na sociálních sítích. Využívat by je děti měly až od 15 let, míní více než polovina lidí.... více