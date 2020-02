Hlas onkologických pacientů se zapojil do evropské debaty

Čtvrtého února symbolicky u příležitosti Světového dne boje proti rakovině zahajuje Evropská komise diskuzi o Evropském plánu boje proti rakovině (Europe's Beating Cancer Plan), který by měl do konce roku vyústit v akční plán. K iniciativě komisařky se v České republice přihlásila i platforma Hlas onkologických pacientů (HOP), která sdružuje několik pacientských organizací, jež se starají právě o onkologicky nemocné.

"Naším hlavním cílem je v úzké spolupráci s odborníky zahájit práce na aktualizaci Národního onkologického programu, formulovat prioritní témata za pacienty," zdůraznila koordinátorka HOP a ředitelka Průvodce pacienta Ivana Plechatá. HOP chce na podobě plánu spolupracovat zejména s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, Českou onkologickou společností ČLS JEP, Českou hematologickou společností ČSL JEP, zdravotními pojišťovnami a dalšími. V Národním onkologickém programu chce prosazovat zejména naplňování zdravotně sociálních potřeb a kvality života onkologických pacientů.

Původní Národní onkologický program vznikl již v roce 2013 na půdě České onkologické společnosti a byl v době svého vzniku průkopnickým materiálem. Obsahuje řadu klíčových cílů onkologické péče, ale nevznikl k němu akční plán, který by stanovoval konkrétní úkoly, termíny jejich splnění, odpovědnost či finanční prostředky nutné k naplnění cílů. Nepodařilo se, aby program měl politickou a celospolečenskou podporu, jak je tomu dnes v mnoha evropských zemích.

"Nový Národní onkologický program by měl být tvořen jednak odbornou společností, která ponese odpovědnost za prosazování nových moderních léčebných postupů, dále by měl být tvořen zástupci pacientských organizací, jejichž dominantou by měl být sociálně psychologický program a prosazování požadavků, které usnadní nemocným průběh terapie i období po ukončené léčbě. Dále by se na Národním onkologickém programu měli podílet regulátoři a plátci péče, kteří by byli odpovědni za realizaci a naplnění finančních podmínek a cílů daného programu. Společným programem a cílem všech složek by měla být především prevence, a to v oblasti primární prevence i sekundární, tedy zlepšování životních podmínek obyvatelstva, zvyšování povědomí o odpovědnosti za své zdraví u každého občana ČR, naplňování screeningových programů a propagace a realizace preventivních prohlídek," vysvětlila předsedkyně ČOS ČLS JEP Jana Prausová.

Jak doplnila, Národní onkologický program je potřebné přizpůsobit novým podmínkám poskytování léčebně preventivní péče, dále požadavkům psychosociální problematiky i měnící se hospodářské situaci, která generuje nové způsoby úhrady péče a schvalování úhrady léčivých prostředků a zdravotnických pomůcek.

Řešení napříč celou společností

Evropský plán boje proti rakovině bude postaven na několika pilířích, prvním je horizontální přístup k rakovině v souladu se zásadou "Zdraví ve všech politikách", kterou schválil již předchozí komisař pro zdraví Vytenis Andriukaitis. Rakovina se netýká pouze rezortu zdravotnictví, musí být řešena napříč celou společností - od preventivních programů ve školách, po vytváření podmínek na pracovištích až po podporu zdravého životního stylu. K dalším pilířům evropského plánu patří prevence, dostupnost screeningu, včasné diagnózy, přístup pacientů k optimální péči, kvalita jejich života, paliativní péče, medicínská data, e-health apod.

"Rakovina se týká nás všech tak či onak. Nerozlišuje mezi náboženstvími nebo rasou, pohlavím nebo věkem, a proto musíme všichni spojit síly, aby se změnila prudce rostoucí čísla, která naznačují, že se počty případů rakoviny v EU zdvojnásobí do roku 2035. Jako tvůrci politik, odborníci ve zdravotnictví, obhájci pacientů, průmyslu a demokraticky zvolení zástupci Evropy máme obrovskou kapacitu pro změnu. Cílem ambiciózního, ale realistického plánu, Evropského plánu boje proti rakovině, je využít tuto kolektivní sílu," prohlásila komisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová na prosincové konferenci Better Access to Cancer Treatmentreatment v Bruselu.