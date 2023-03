Hypertenze může ohrozit i ledviny

Hypertenze jako jedna z nejčastějších chronických nemocí může vést k poškození řady orgánů a onemocnění ledvin není žádnou výjimkou. 9. března si připomínáme právě Světový den ledvin. A jak si na ně dávat pozor a co všechno nám tedy hrozí?

Ledviny jsou párový orgán, který zažívá svůj vrchol již ve dvaceti letech věku člověka. Podílí na vylučování vody, nečistot i léků z těla, hospodaří s minerálními látkami, udržují vnitřní prostředí celého těla v rovnováze, díky produkci hormonu erytropoetin řídí krvetvorbu. Ledviny také významně přispívají k dlouhodobé regulaci krevního tlaku. U těch, kteří trpí těžší poruchou jejich funkce, je vysoký krevní tlak téměř pravidlem. Nemocné ledviny totiž tlak negativně ovlivňují a to funguje i naopak. Ty, které trápí hypertenze a neléčí se, postihují problémy s ledvinami. A mohou být různého charakteru - od zrychleného zhoršování jejich funkce až po jejich trvalé poškození.

Když máte nemocné ledviny, dejte si pozor na tlak!

Pro většinu onemocnění ledvin je nejčastější příčinou tzv. sekundární hypertenze (vzniká druhotně v důsledku jiného onemocnění). V případě jejich akutních i chronických onemocnění je vysoký krevní tlak častou komplikací. V počátcích léčby je nejprve nutné jej snížit a zpomalit progresi ledvinového onemocnění. Vysoký krevní tlak sám o sobě totiž vede často k dalšímu poškozování ledvin. Nejvíce jsou ohroženi ti pacienti, jejichž onemocnění ledvin je spojeno se ztrátami bílkoviny do moči. Aby došlo k zastavení vzájemného negativního ovlivňování, je nutné vysoký krevní tlak normalizovat. Podle lékařů je optimální hodnota tlaku krve je 120-130/70-85 mm Hg, pokud ale nějaká hodnota jednorázově vyskočí, nehraje to většinou zásadní roli. Může za to např. přechodný stres. Je proto dobré krevní tlak monitorovat pravidelně. Pokud se hypertenze odhalí včas a stanoví se vhodná léčba, je možné oddálit nutnost zahájení dialyzační léčby o několik let.

Když máte vysoký krevní tlak, dejte si pozor na ledviny!

Postižení ledvin vzniklé v tomto důsledku se nazývá nefroangioskleróza. V Evropě hypertenze způsobuje 7-8 % ledvinového selhání, v USA je to dokonce až 25-30 %. Mnohem častěji hypertenze vede k ledvinné nedostatečnosti, než přímo k selhání. Ledviny ztrácí schopnost vylučovat odpadní látky a vodu, které se tak hromadí v těle. Pokles funkce ledvin většinou přichází pozvolna a nepozorovaně, typickými příznaky jsou vznik otoků, únava, nechutenství, svalové křeče, celková slabost a další. Chronická nedostatečnost ledvin se léčí různými způsoby, většinou podle choroby, která ji vyvolala. Včasné diagnostikování hypertenze a zavedení vhodné léčby je tedy zásadní.

Jak chránit své ledviny?

Většinou si jejich existenci ani neuvědomujeme, dokud s nimi není něco v nepořádku. Na prevenci se tedy rozhodně vyplatí pamatovat. A jak se o ledviny starat? Ledviny jsou ohroženy skrze záda, proto je mějte v teple a dbejte o dostatečné ošacení. Dodržujte zdravý životní styl - je prospěšné nekouřit, nepít alkohol, vyhýbat se stresu (alespoň co nejvíce to půjde), zdravě se stravovat, dbát na dostatečný pitný režim. Zařaďte do jídelníčku také fazole adzuki, které nejen že mají podobný tvar, ale navíc podporují funkci ledvin. A nezapomínejte ani na pravidelnou kontrolu krevního tlaku. Ten si můžete měřit v domácím prostředí, zamezíte tak případnému efektu bílého pláště. "Důležitým předpokladem je použití klinicky ověřených tlakoměrů ideálně vybavených Intelli manžetou. Získané hodnoty tlaku jsou tím pro konzultaci s lékařem věrohodné," uvádí Peter Šimon, zástupce společnosti Omron. Důležité je začít co nejdříve. Ačkoliv nemusíte cítit žádné příznaky, neznamená to, že hypertenzí nemůžete trpět. A to stejné platí i u onemocnění ledvin. Nečekejte, až vás ledviny začnou bolet. Jedná se totiž o velmi často rozšířený mýtus, který ale není pravdivý.