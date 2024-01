I Vaše dítě je často nemocné? Nejlepší způsob jak posílit imunitu dětí odhalen

Zdraví dětí je jednoznačně prioritou každého rodiče, a posílení imunitního systému hraje klíčovou roli v boji proti různým onemocněním. Připravili jsme pro vás praktické rady, které mohou rodičům pomoci zlepšit imunitu dětí, a udržet je tak ve skvělé kondici.

Slovo imunita jste jistě slyšeli mnohokrát. Víte ale, jak dětská imunita funguje? Odlišuje se vůbec imunita dospělých od imunity dětí?

Imunitní systém si můžeme představit jako skupinu buněk různého druhu, které chrání organismus před vnějšími útočníky, kteří zkoušejí imunitu vašeho dítěte na každém kroku. Imunitu ohrožují nejrůznější druhy patogenů, jako jsou například bakterie, viry, kvasinky, houby či dokonce toxiny.

Látky obsažené v mateřském mléce - základ pro pevnou imunitu dětí

Dětský imunitní systém se, stejně jako jiné orgány, vyvíjí již v těle matky. Děti získávají imunitu od matky prostřednictvím placenty a později prostřednictvím mateřského mléka při kojení.

Mateřské mléko poskytuje dětem aktivní imunitu, neboť obsahuje mnohé složky bojující za zdraví dětí.

Mateřské mléko je od přírody vybaveno látkami, které mají silné imunostimulační vlastnosti. Mezi ty nejúčinnější látky však patří:

· laktoferin,

· lysozym,

· oligosacharidy,

· cytokiny,

· imunoglobuliny.

Proč je důležité podpořit dětskou imunitu?

Mateřské mléko posiluje mikrobiom i imunitní systém dítěte, který není při narození dokonalý. Vyvíjí se totiž postupně, a tedy při seznamování se s okolním prostředím. Proto jsou děti často nemocné, když se dostanou do kolektivu s novými kamarády či do nového prostředí. Imunitní systém také potřebuje čas na seznámení se s něčím, co dosud neznal.

Pokud imunitní buňky správně fungují, na další krát už patogen rozpoznají a dítě tak neonemocní. Dětské imunitě je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Laktoferin - nejpřirozenější podpora imunity malých hrdinů

Laktoferin představuje speciální protein zastoupený v mateřském mléce, který hraje důležitou roli v budování dětské imunity.

Laktoferin se dostává do organismu dítěte během kojení, takže se jedná o jednu z látek, které jsou dětskému organismu nejpřirozenější.

Bovinný laktoferin, který je obsažen v produktu Imunofit KIDS (laktoferin získaný z kravského mléka) je svým složením velmi podobný tomu lidskému, a proto se používá jako účinná složka na podporu imunity dětí, ale zároveň má i mnohé další benefity, které přispívají k celkové pohodě a zdraví těch nejmenších.

Laktoferin tvoří ochranný štít před vstupem viru do buňky

Věděli jste, že laktoferin se pro své antibakteriální a antivirotické působení označuje také jako přírodní antibiotikum? Pro buňky dítěte totiž představuje opravdový ochranný štít, který zabraňuje vstupu viru do buňky, a tak znemožňuje rozvoj virové infekce.

Klinický výzkum potvrdil další pozitivní účinky laktoferinu na dětský organismus

Na základě klinického výzkumu z roku 2022 se potvrdilo, že laktoferin má kromě vlivu na imunitní systém několik dalších biologických funkcí. Pravidelné užívání laktoferinu u dětí pozitivně ovlivňuje:

- cerebrální vývoj a správný růst,

- mikrobiom trávicího traktu,

- metabolismus železa.

Vzhledem k tomu, že laktoferin přispívá ke správnému metabolismu železa se jeho užívání doporučuje také u dětí, které trpí nedostatkem železa. Jednou z nejvíce ohrožených skupin trpících anémií jsou právě děti, jejichž počet se podle Světové zdravotnické organizace WHO v současnosti odhaduje až na 40 %. Typickými příznaky anémie jsou bledá pokožka, časté a opakující se infekce, únava, slabost či špatná soustředěnost.

ImunoFit KIDS = komplexní imunitní formule vytvořená podle potřeb dětského organismu

ImunoFit KIDS je doplněk stravy vyvinutý speciálně podle potřeb dětského organismu s obsahem účinných přírodních látek pro intenzivní podporu imunitního systému dětí:

· laktoferínu,

· l-lyzínu,

· vitamínu B6.

Laktoferin spolu s l-lysinem a vitamínem B6, které jsou obsaženy v produktu ImunoFit KIDS, představují komplexní podporu pro buňky imunitního systému dětí, které jsou často nemocné a déle jim trvá zotavení z infekce. Při nemoci se v těle snižuje množství živin, protože organismus je využívá k boji s daným patogenem. Při oslabení organismu se také rychle snižuje množství l-lysinu v organismu, což může vést k propuknutí onemocnění či prodloužení jeho trvání. Typickým příznakem oslabené imunity bývá často herpes. Pravidelné doplňování l-lysinu může proto organismu pomoci bránit se před vznikem nepříjemných herpesů.

Nemocné děti se také odmítají pravidelně stravovat, což jejich imunitu ještě více oslabuje, jsou více podrážděné a unavené. Vitamin B6 hraje klíčovou roli v mnoha aspektech zdraví včetně imunitního systému. Zajišťuje správné fungování nervového systému a psychiky, pomáhá při tvorbě energie, a tak přispívá ke snížení vyčerpání a únavy.

Imunofit KIDS je díky svému komplexnímu složení vhodný pro děti od 3 let:

- při oslabeném imunitním systému,

- pro rychlejší zotavení po nemoci,

- před nástupem do školky/školy na posílení imunity,

- pokud se dítě nacházelo v kolektivu nemocných dětí,

- během chřipkové sezóny,

- bývá-li dítě často nemocné,

- ke snížení vyčerpání a únavy.

Nyní můžete získat ImunoFit KIDS s výjimečnou slevou pro čtenáře. Stačí použít kód 58A14A při objednávce na www.kompava.cz. Podpořte účinně imunitu vašich malých hrdinů ještě dnes.