Jak jsou na tom Češi s úklidem domácnosti

Domácí úklid baví asi málokoho, ale sotva se mu vyhneme. V takovém případě je nejlepším pomocníkem vysavač. V některých domácnostech hučí co chvíli, v jiných přijde ke slovu až v nouzi nejvyšší. A vůbec nepřekvapí, že se na tuto nutnost dívají jinak obě pohlaví a také jiné generace. Přístup českých domácností v průzkumu na vzorku 1 050 respondentů mapovala výrobce spotřební elektroniky Sencor.

Vysávání je jednou z nejčastějších činností v domácnosti. Nebo spíše by mělo být, protože patří k nejjednodušším a nejefektivnějším způsobům, jak dát rychle byt či dům do "pucu".

2× více žen vysává každý den. Muži vysávají nejčastěji 1× týdně

Každý den se vysává v 15 % českých domácnostech a to toto číslo táhnou nahoru ženy, protože berou vysavač do ruky každý den 2× častěji než muži. Muži to s pečlivostí nedohání ani pak - alespoň jednou za 2-3 dny totiž vysává polovina českých žen, ale jen každý třetí muž. Není proto divu, že se kvůli úklidu někdy hádá polovina českých domácností. Úklid tak zůstává doménou žen, jen třetina z nich si vezme - ať už dobrovolně, či nikoliv - na pomoc partnera.

"Popravdě znám velmi málo lidí, kteří by měli vysávání za svůj koníček, na druhou stranu jsou moderní vysavače plné technologií, které umí úklid zlehčit a zrychlit. Z našich průzkumů mezi zákazníky pak víme, že díky tomu vysávají častěji než před nákupem," vysvětluje Petr Trojan, který má ve společnosti Sencor pod palcem kategorii vysavačů všech typů.

Nejméně vysává starší generace. Ani mladí se do uklízení nehrnou

Výsledky průzkumu naznačují, že jsou rozdíly i mezi jednotlivými generacemi. Nejpečlivější jsou lidé ve věku 27-35 let, kteří vysávají nejčastěji 2-3 do týdne. Naopak mladší generaci stačí vysavač zapnout jen jednou do týdne (33 %) a nebo jen občas v případě potřeby (23 %). Obliba vysávat ovšem klesá přímo úměrně s věkem. Zatím co ve věkové kategorii 27-35 let vysává každý den každý pátý respondent, ve věkové kategorii 54-65 let už jen 7 % dotazovaných.

Zajímavý je i pohled na to, co respondentům na vysávání vadí. Pro čtvrtinu (27 %) je to přitom samotná aktivita - vysávat jednoduše nechtějí. Pro stejnou část (25 %) je problém hluk a 23 % nejvíc naštve krátký kabel vysavače, který nedosáhne tam, kde je potřeba. Na hmotnost vysavače si stěžují především ženy, ale pro nejstarší generaci zvyklou na přístroje z minulosti to problém není. Dále zaznívají stížnosti na špatnou manévrovatelnost přístrojů.

"Kdo nechce ztrácet drahocenný čas, využije robotický vysavač, který uklízí pravidelně, když nejste doma. Zároveň se umí sám vysypat a také dokáže vytřít. Významně redukuje potřebu hloubkového úklidu. Mezi nejžádanější pomocníky patří moderní tyčové AKU vysavače, které jsou stále při ruce, jsou výkonné, lehké a obratné, manévrovat s nimi je hračka, zbaví vás obtěžující elektrické šňůry a sběrnou nádobu snadno a rychle vysypete. Uživatelé pak vysávají častěji a kratší dobu, než aby se vše snažili dohnat jednou týdně velkým úklidem," vysvětluje Petr Trojan.

Sběr dat průzkumu byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1 050 respondentů.