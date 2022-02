Jak se udržet fit na dovolené u moře

Letní dovolená je na spadnutí a většina lidí se ptá na jedno - jak se udržet i u moře fit? Před odletem do vysněné destinace se většinou snažíme o to, aby naše postava byla jako z obálky časopisů, bohužel se na dovolené upneme k nezdravému stravování, toho pohybu také tolik není a domů se vracíme sice s mnoha zážitky a spokojenými chuťovými buňkami na jazyku, zato s několika kilogramy navíc, které jsme tak pracně shazovali. Jen málokdo si uvědomuje, že i na dovolené se můžete udržet fit, aniž byste si tolik věcí zakazovali.

Kvalitní spánek je základ

I na dovolené u moře myslete na několik pilířů spokojeného těla a hubnutí jako takového. A spánek, respektive kvalitní spánek je jedním z nich. I když budete s kamarády tancovat na diskotéce dlouho do noci, dopřejte si následovně alespoň osm hodin intenzivního spánku.

Podle odborníků je právě sedm až osm hodin optimálních na to, aby si tělo dostatečně odpočinulo, svaly regenerovaly a hlava utříbila veškeré podněty nasbírané během dne. Upozorňují ale zároveň na to, že pokud budete spát méně, nebo naopak více, je to spíše na škodu. Nespavost, stejně jako přespanost jsou spánkové nemoci, které mají negativní dopad na zdravotní i fyzickou stránku člověka, tak pozor na to.

Hodně pijte

A to ne proto, že je venku horko a že se teploty prakticky denně vyhoupnou ke třiceti stupňům Celsia. Dopřejte si dostatek tekutin z toho důvodu, abyste zůstali fit i během dovolené. Organismus se tím nejen zchladí, ale také se způsobí, že nebudete zadržovat vodu. Z těla navíc odvedete škodlivé látky, které mohou po nějakém působení v něm natropit pořádnou neplechu.

Obecně se tvrdí, že když vypijete několik sklenic studené vody během dne, tělo bude muset vynaložit energii na to, aby regulovalo tělesnou teplotu. A to jsou další kalorie navíc. A když se takto přidá kalorie ke kalorii, rázem jsou nechtěné kilogramy pryč.

Snažte se hlídat si, co jíte

Keto jídelníček na dovolené se vám může hodit. S jeho pomocí si budete jistí tím, že nejíte nic, co by postavě uškodilo. Pokud jste si ho ale zapomněli doma, snažte se hlídat si, co jíte. Ano, dovolená je sice plná skvělých pokrmů, které chcete vyzkoušet, ale snažte se pokušení sem tam odolávat. Nebo k němu přistupujte alespoň s rozumem.

Pokud si nechcete připadat jako kulička, která by se po pláži spíše valila, nezapomeňte do svého jídelníčku přidat zeleninu. Když vsadíte na zeleninové vývary, bude to trefa do černého - to je totiž skvělý kolagen na pleť! I když kolagen lze doplňovat do těla i pomocí doplňků stravy.

Pijte chytře

Nejlepší keto diety se mohou postarat o to, že budete jíst střídmě, ale hledět si musíte i toho, co pijete. Už bylo zmíněno, že dodržování pitného režimu je klíčové, zároveň je ale klíčové sledovat, co ve skutečnosti pijete. Zelený čaj, neslazené nápoje bez bublinek nebo voda - tyto tekutiny mají zelenou. Ale takový alkohol povolen není.

Ano, lidé si na dovolené dopřejí sklenku dobrého aperitivu nebo šampaňského s jahodami, které se jim po malých krůčcích dostává do hlavy. Pánové prakticky ihned po příletu hledají hospodu, kde by si mohli dát jedno orosené a pořádně vychlazené pivo. Alkohol je však z pohledu štíhlé linie a hubnutí jenom převtělenou kalorií, která velkou měrou snižuje to, co během dne můžete sníst.

Pokud vám není zrovna po chuti, že byste se museli alkoholu vzdát úplně, vyplatí se kombinovat ho s vodou. Jinými slovy pijte s mírou a po každé sklenici drinku by měla následovat sklenice zmiňované studené vody. A to je přijatelný kompromis, nemyslíte?

Nezapomeňte - během letních parných dnů se potřebujete hydratovat, ale alkohol slibuje spíše opačný efekt. Vyvažování vodou eliminuje možné negativní scénáře.