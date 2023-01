Jak si udržet zdravější životní styl po celý rok: Zkuste omezit alkohol, cukry a dopřejte si pestrou stravu a čaje

Dáváte si na konci roku předsevzetí do toho nadcházejícího? Možná že se ve vašem seznamu tentokrát objeví příslib zdravějšího života a větší zaměření na péči o svůj organismus. Zapřemýšlejte, jak byste toho mohli docílit, a na začátek zkuste využít Suchej únor. Vyřaďte alkohol a nahraďte ho zdravými alternativami. Možná se vám uleví nejen fyzicky, ale i psychicky a vytvoříte si návyk, který vám vydrží celý rok nebo i déle.

Vypsat si seznam ambiciózních předsevzetí je sice hezké, ale opravdu je dodržet může být už trochu oříšek. Nezapomeňte se zaměřit na reálné cíle. Jděte na to postupně, a když se něco nepovede, seberte se a pokračujte dál. Nejste robot, ale člověk. A důležitější než dokonalost je v tomto případě vaše vytrvalost.

Konec alkoholu = konec zábavy?

Už několik let během února běží projekt Suchej únor, který upozorňuje na závislost na alkoholu u nás v České republice. Kdo se chce Suchýho února zúčastnit, musí na celý únor vyřadit veškerý alkohol. Kromě toho, že vám toto období abstinence prozradí cenné informace o vás, zejména jestli náhodou nemáte problém se závislostí, možná se vám také pročistí hlava, zhubnete a budete se zkrátka cítit lépe. Určitě byste ani nebyli prvním člověkem, který si Suchej únor prodloužil na neurčito. To, že vynecháte alkohol, neznamená, že by tím měly nějakým způsobem utrpět vaše sociální vazby. I bez půllitru piva v ruce se můžete bavit a setkávat se svými přáteli. Abyste se cítili lépe, hlavně ze začátku, nechávejte si bezalkoholovou alternativu nápojů nalévat třeba do vinných skleniček. Možná vám aspoň ten pocit, že držíte sklenku za stopku, jako byste v ní měli víno, trochu pomůže uvolnit. A nezapomeňte pít takové nápoje, které máte rádi a víte, že vám budou chutnat v průběhu celého večera. Co třeba voda s vylouhovaným ovocem nebo výborná domácí limonáda?

Čaj místo alkoholu? Proč ne!

Existují čaje, které pomáhají vyhýbat se alkoholu. Třeba taková rostlina s názvem Pueraria lobata, které se také říká kudzu, kuzu nebo vinný keř. Tato rostlina, pocházející z Asie, je u nás poněkud neznámá. Používá se v tradiční čínské medicíně, protože je plná silných antioxidantů. Normalizuje hormonální hladinu a pomáhá v boji proti alkoholu. Snižuje totiž touhu se napít, uživatelé obvykle zkonzumují menší množství alkoholu, a když už něco požijí, dostane je na druhý den z kocoviny. Je však dobré ji užívat dlouhodobě. Z tohoto kořenu lze udělat čaj, seženete ale i tobolky.

Jen zelená to nemusí být

Zdravý jídelníček je základem zdravého životního stylu. Neznamená to ale, že byste měli potraviny ve velkém omezovat, nebo dokonce vůbec nekonzumovat. Strava musí být hlavně pestrá a vyvážená. Určitě proto nevynechávejte ovoce. To je ideální ke snídani nebo dopolední svačině. A i sacharidy jsou pro vyvážený jídelníček velmi důležité. Pokud ale chcete do nápravy své životosprávy šlápnout opravdu zostra, vyzkoušejte superpotraviny. Jestliže si nevíte rady, poradí vám nákupní rádce Heureka, který vám nabídne nejrůznější alternativy, které byste mohli zařadit do svého jídelníčku. Nemusíte totiž pít jenom vodu. Můžete ji občas vyměnit za smoothie se zeleným ječmenem nebo za drink s mořskou řasou chlorellou. Když si dáte před jídlem ještě pár tabletek řasy spiruliny, dotáhnete svůj zdravý životní styl k dokonalosti. Na Heurece najdete superpotraviny v různých formách a cenových relacích od desítek do stovek korun. Stačí si jen vybrat.

Změnou v jídelníčku ku zdraví

Užívání superpotravin nemusí být ale pro každého. Chuť ječmene nebo chlorelly zkrátka není příjemná všem. Kvůli tomu ale nad zdravým životním stylem rozhodně nemusíte lámat hůl. Stravovat zdravě se dá i bez zeleného lupení nebo mořských řas. Můžete jíst samozřejmě vše, na co máte chuť. Je ale důležité nad vybranou stravou přemýšlet, umět si dobře rozložit sacharidy, bílkoviny a vlákninu a příliš často nehřešit sladkostmi. Skvělé tipy, jak na to, můžete najít například ve speciálních kuchařkách, které najdete třeba na Heurece. Najdete tam také hromadu další inspirace, tipy a triky, jak svůj životní styl zlepšit i jinak a hlavně dlouhodobě. Můžete si zde rovnou vybrat z nabídky nejrůznějších druhů vloček, ze kterých si uděláte chutné kaše plné vlákniny, nebo třeba semínka a ořechy, které jsou zase nadité vitaminy a minerály. Fantazii se meze nekladou.