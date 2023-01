Jak si v zimě udržet krásné zdravé vlasy?

Různá roční období přinášejí našim vlasům odlišné nástrahy. Zatímco v létě na naši hřívu útočí žhnoucí sluneční paprsky, v zimě se musíme naopak vypořádat s teplotami pod bodem mrazu, suchým vzduchem v přetopených místnostech a polétavými vlasy od tření svetrů a kabátů...

V zimě jsou vlasy zatížené povětrnostními podmínkami, jako je mráz, vítr či sněžení, ale neprospívají jim ani teplotní výkyvy či suchý vzduch v interiéru. Proto by se v tomto ročním období mělo pracovat s vlasy poněkud odlišně než v jiných měsících. Například je důležité nechodit s vlhkými nebo nedosušenými vlasy do mrazu, protože voda při mrznutí zvětšuje svůj objem a poškodí pak vlasovou strukturu. Ostatně také usínání s mokrou hlavou je - a to nejen v zimě - častým nešvarem, který ženy dělávají v přesvědčení, že tím vlasy poškozují méně, než když používají fén. Zapaření na mokrém polštáři však vadí nejen vlasům, ale i pokožce hlavy. "Vždycky je třeba před spaním umyté vlasy vysušit, ideálně dát tam nějakou výživu, klidně i masku na noc, která se ráno opláchne, anebo olejíčky," doporučuje kadeřník Daniel Pašek, jehož vlasovou péči pravidelně vyhledává například moderátor Libor Bouček, zpěvák Ben Cristovao, moderátorka Zorka Hejdová, modelka Tereza Budková či manželé Berdychovi.

Fénujte a žehlete bez extrémních teplot

Pro zachování zdravých kadeří je důležité používat kvalitní fén s inteligentní regulací teploty, kterou lze nastavit pro konkrétní typ vlasů. Například fén Dyson Supersonic na rozdíl od jiných přístrojů měří více než 40krát za sekundu teplotu a reguluje ji - dá se nastavit na 4 přesné teploty (28 °C pro stálý proud chladného vzduchu, 60 °C pro šetrné vysoušení, 80 °C pro běžné vysoušení a 100 °C pro rychlé vysoušení a styling). Ve chvíli, kdy by mělo dojít k přepálení vlasu, automaticky se sám vypne. Tím zabraňuje poškození vlasů extrémními teplotami a pomáhá chránit jejich lesk. Na extrémní teploty je třeba dávat pozor i při žehlení vlasů. "Je super, že existují žehličky, které hlídají teplotu díky tepelným tělískům na žehlicích plochách. Teplota se přizpůsobí vlasu, oproti některým konkurenčním značkám, kde je teplota nad 210 stupňů - když si žena takovým přístrojem zejména zesvětlený vlas přežehlí třeba čtyřikrát po sobě, může ho doslova 'usmažit'," varuje vlasový odborník Daniel Pašek, majitel salonu The Trim, před používáním extrémních teplot.

Sbohem, polétavé vlasy

Dalším častým nešvarem podzimních a zimních měsíců jsou vlasy poletující kolem hlavy jako svatozář. Jakmile začneme v místnostech topit, vzduch je sušší a tím pádem vlasy daleko víc elektrizují. Mnohem častěji si také přetahujeme oblečení přes hlavu. S každým přetaženým svetrem získají vlasy elektrický náboj a potom poletují. Jako na zavolanou proto přišel nedávno na trh speciální nástavec Flyaway na fén Supersonic, který díky svému netradičnímu tvaru půlměsíce dokáže zatočit s tímto častým problémem. Princip je postavený na fyzikálním jevu zvaném Coanda efekt. Jedná se o proudění vzduchu, který se pohybuje po povrchu, sám chytá vlas a vede ho správným směrem. Krátké poletující vlasy skryje pod ty delší a účes uhladí. Nástavec Flyaway se používá se studeným vzduchem a je určený pro absolutní finiš účesu. Stačí s ním pohybovat od pěšinky dolů, a nejenže dokáže uhladit poletující vlasy, ale po prvním projetí pramene naskočí lesk. Když totiž dohladíte pramen chladnějším vzduchem, uzavíráte šupinu takzvané kutikuly daleko více, než když vlasy jen vysoušíte. Tím, že je vlas vyhlazený, daleko lépe odráží světlo a vlasy se potom více lesknou. "Flyaway je super, když chci účes dokončit. Úplně neskutečně uhladí i poletující vlasy tak, aby nic nelétalo. Je skvělý pro denní nošení účesu a obrovský pomocník i při focení," pochvaluje si Daniel Pašek a dodává, že lze nástavec použít i pro různé typy vlasů a účesy. "Když jsou vlnitější, nejel bych po celé délce, abych vlnu zbytečně nenarovnával, ale i v tomto případě krásně zkrotí poletující vlasy u pěšinky. S Flyaway jde uhladit i jednotlivé části účesu - když třeba udělám foukačku do rovna nebo do vln, neslouží to jenom na to doladění pěšinky, ale je variabilní. Pokud si uděláte culík nebo jakýkoliv jiný účes a potřebujete nějakou část uhladit, použijte tento nástavec," radí vlasový specialista.

Hydratace, vitaminy a pravidelné zastřihávání konečků

Suchý vzduch v místnostech může způsobovat nejen poletování vlasů, ale také jejich přesychání. Proto svým kadeřím dopřejte dostatek hydratace. "Určitě bych doporučil nepodcenit celkovou péči a používat dobré masky doporučené profesionálem, protože ten ví nejlépe, co váš vlas potřebuje. Je vhodné si v zimě nechat zkontrolovat lékařem i hladinu vitaminů, většinou chybí vitamin B a D a u žen často i železo, což u kvality vlasů také hraje roli. Super jsou také olejíčky a hydratační leave-in krémy, v neposlední řadě myslet na pravidelné stříhání konečků, protože když se teď v zimě nosí různé kabáty, o drsnější textily a oděvy se konečky 'ohoblují'," vysvětluje Daniel Pašek a dodává, že četnost zastřihávání je individuální, obvykle je to jednou za dva měsíce, ale záleží na konkrétním typu vlasů. Je důležitější mít vlasy krásné a zdravé než úzkostlivě lpět na každém centimetru.

Vyberte si slušivou čepici či klobouk

K zimní výbavě patří nejen teplý kabát a šála, ale také nezapomínejte na čepici. Jedná se o módní doplněk, který je zároveň důležitý proto, že chrání vlasy před nepříznivým počasím. Hlavně když jedete na hory a vystavujete vlasy mrazu, zbytečně je zatěžujete, když je necháte volně vlát. Jistotou je vždy čepice, ale pokud příliš neodpovídá vašemu stylu, můžete se poohlédnout i po slušivém elegantním klobouku.