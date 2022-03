Jaro je plné nástrah pro oči. Vyzbrojte se proti sezónním alergiím

Pro lidi trpící alergií začíná sezóna nepříjemného škrábání a pálení očí. Se stoupajícími teplotami totiž přichází sezónní alergie. Ukážeme vám, jak se proti nim efektivně bránit.

Zánět spojivek je nejčastějším očním příznakem alergie. Ten se objevuje přibližně u 40% všech pacientů, kteří trpí sezónní alergií. Kromě toho mezi nejčastější příznaky a symptomy patří svědění a slzení očí, světloplachost, suché oči, oteklé spojivky a oční víčka či slepené oči hned po ránu.

Za sezónní alergií stojí celá řada alergenů. Patří mezi ně nejrůznější dřeviny či byliny, které rostou na našem území. Koncentraci alergenů ve vzduchu pravidelně sledují monitorovací stanice, které ve spolupráci s Regionálním úřadem veřejného zdravotnictví a Pylovou informační službou informují večejnost v pravidelných týdenní intervalech o aktuální situaci. Užitečným pomocníkem je také pylový kalendář. Jde o celoroční přehled období, kdy se během roku vyskytují jednotlivé pylové alergeny v ovzduší. Nejhorším obdobím pro alergiky je období od začátku března až do konce léta. Na jaře, v průběhu března až května, začíná totiž kvést většina trav, rostlin a dřevin způsobující alergie. Nejpříjemnější období je zase konec roku, kdy počet pylových alergenů výrazně klesá.

Zatočte s alergií!

Na výběr máte několik možností, jak zatočit s projevy sezónní alergie. "Při alergii je potřeba dávat si pozor na různá antihistaminika, které mohou mít vliv na kontaktní čočky. Poraďte se se svým lékárníkem a důkladně si přečtěte příbalový leták přípravku proti alergii. Pokud máte výraznější projevy alergie. je vhodné vyměnit dvoutýdenní nebo měsíční kontaktní čočky za jednodenní.

Při používání vícedenních čoček byste si měli dát pozor a poctivě je čistit peroxidovým roztokem," radí Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa.cz, on-line prodejce kontaktních čoček, dioptrických a slunečních brýlí.

Jeden z nejefektivnějších způsobů, jak bojovat proti alergii, je zamezit kontaktu očí s alergenem. "Například pokud jste alergičtí na pyl, mohou vám pomoci sluneční brýle, které vytváří bariéru a zamezí přístupu alespoň části alergenů do očí. Stejně tak lidé trpící na alergie by si neměli rukama mnout oči. Právě při této činnosti si můžete do očí vetřít velké množství alergenů," dodává Štěbetáková.

Vážnější případy alergické reakce pomohou vyřešit kvalitní oční kapky s obsahem látek, které zmírňují otoky a začervenání. Účinným způsobem je podrážděné oči vypláchnout studenou vodou, ovšem jedině v případě, že v nich nemáte kontaktní čočky.

Praktické rady pro vaše oči:

• v případě, že nosíte kontaktní čočky, nenoste je déle než je určeno

• zvlhčujte si oči kapkami pravidelně

• zvažte dočasný přechod z dvoutýdenních nebo měsíčních kontaktních čoček na jednodenní, čočky jsou tak méně infikované alergiemi

• ručníky a oblečení nesušte venku a často měňte povlečení

• chraňte svoje oči slunečními brýlemi

• pokud jsou vaše problémy dlouhodobé, může se jednat o jiné oční onemocnění. Například ječné zrno aj., v tomto případě vyhledejte odborníka