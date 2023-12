Jdeme na sjezdovku: Zimní oblečení pro celou rodinu

Češi jsou bezesporu národ lyžařů - s téměř 21 % jsme totiž na šestém místě v žebříčku počtu lyžařů na počet obyvatel. Není proto divu, že jich miliony každoročně vyráží do více než 200 horských středisek v České republice, ale samozřejmě také do zahraničí - nejčastěji do rakouských Alp. Chystáte se také na hory? Inspirujte se tipy na oblečení pro celou rodinu, které se hodí i jako vánoční dárek.



Znovu platí dobře známé pravidlo cibulového oblékání - první vrstvou je termoprádlo. "Spodní oblečení musí efektivně odvádět pot od těla. U něj platí, že by mělo být "druhou kůží" a přiléhat těsně na naše tělo," vysvětluje Matúš Palušák, retail manažer společnosti Intersport. Tento základ doplňte o funkční mikinu či rolák, který vás udrží celou dobu v teple. Závěrečnou vrstvu tvoří zimní bunda, jejíž důležitou funkcí je ochrana vůči větru, vlhku a dalším vlivům počasí.



Při výběru bundy na hory se vyplatí vždy sledovat vodní sloupec a odolnost proti větru, díky které bunda neprofoukne ani nepromokne, a můžete si tak užít lyžování v pohodlí, teple a suchu. Většina modelů má také podlepené švy, skrz které vlhkost nemá šanci proniknout. Matúš Palušák představuje další výhody: "Sportovci určitě ocení detaily, jako jsou prodloužené rukávy, nebo praktické kapsy na skipas, brýle a další drobnosti. Lyžařské bundy jsou také vybaveny sněhovou manžetou uvnitř, která zabrání proniknutí sněhu v případě pádu." Voděodolnost i ochrana proti větru jsou vlastnosti žádoucí také u lyžařských kalhot. U nich jistě oceníte drobné vychytávky, jako jsou zipy v dolní části nohavic pro snadnější obutí lyžařských bot, praktické šle a nastavitelný pas.



Šik na svahu

Oblečení na svah musí být především funkční, ale může také skvěle vypadat. Pořiďte si šik výbavu, například od značky Luhta, která vás udrží celý den v teple, ale zároveň se v ní budete cítit skvěle. Při vývoji je kladen důraz nejen na kvalitní provedení a funkčnost, ale také na krásný design a elegantní střih. Vsaďte na výrazné barvy, díky kterým budete na sjezdovce nepřehlédnutelná!

Rychlá jízda i pohodový sjezd

Zkušení lyžaři se závodním stylem jízdy i úplní začátečníci si v Intersportu mohou vybrat z řady vynikajících značek pánského oblečení. Léty prověřená je například americká značka Spyder, která se už přes 40 let věnuje vývoji a výrobě funkčního lyžařského oblečení, nebo finský výrobce Icepeak. U všech nabízených značek se můžete spolehnout na modely vyladěné do posledního detailu. Oblečení je nejen větruodolné s vysokým vodním sloupcem, ale samozřejmě také výborně prodyšné, což je pro komfortní pohyb také velmi důležité.

Oblečte děti na sjezdovky i na řádění ve sněhu

Při učení správné techniky sjezdového lyžování se zkrátka občas padá. Ale žádný učený z nebe nespadl! Technika se bude postupně zlepšovat a brzy budou vaše ratolesti na sjezdovce rychlejší než vy. Jaké pro ně vybrat zimní oblečení na svah? "U dětí doporučujeme sledovat hodnotu vodního sloupce. Bunda i kalhoty by měly být také otěruvzdorné s kvalitní zateplenou podšívkou a sněhovou manžetou," sdílí své zkušenosti Matúš Palušák. Ať už vybíráte oblečení pro holčičky, nebo pro kluky, sledujte i zdánlivé detaily. U kalhot je to třeba posuvná délka kšand, možnost nastavitelného obvodu pasu a zvýšený pas, díky kterým bude vaše dítko v teple a pohodlí i při nepřízni počasí. U bundy určitě oceníte prodloužené rukávy či sněhovou manžetu.

Důležité drobnosti

Nejen bunda, kalhoty a spodní vrstvy jsou základní výbavou každého lyžaře. Do kontaktu se sněhem se dostanou nejčastěji ruce, a proto jsou lyžařské rukavice nepromokavé a mají zesílenou dlaň. Nohy, zejména pak prsty, v lyžařské botě mohou mít při hodně nízkých teplotách také problém s termoregulací, a tak je oblékněte do lyžařských podkolenek - ideálně s příměsí merino vlny, která skvěle odvádí pot. Velmi důležitá je také lyžařská helma. Ta je v dnešní době, kdy se lyžaři pohybují po sjezdovce i rychlostí přes 50 km/h, opravdovou nezbytností pro děti i dospělé.