Jezte vlastní šušně, podpoříte svou imunitu, nabádá doktorka

Lidé by si měli vytahovat z nosu své šušně a jíst je. Rovněž by se neměli bát sníst jídlo, které zvednou z podlahy. Sice se tím vystaví různým bakteriím, ale pravděpodobně to spíše podpoří jejich imunitní systém a zvýší odolnost vůči infekcím a alergiím, tvrdí doktorka z amerického Denveru. Zprávu přinesl britský server Daily Mail.

"Říkám lidem, že když upustí jídlo na zem, tak ať ho seberou a sní," říká dermatoložka Meg Lemonová Mattu Richtelovi, autorovi vědecké knihy An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System.

Lemonová dále nabádá lidi, aby se doma zbavili antibakteriálních mýdel, a podpořili tak svou imunitu. V téhle souvislosti také radí: "Měli byste nejen vybírat svůj nos, ale také ty šušně jíst." Její vyjádření koresponduje s duchem Richtelovy knihy, jež naznačuje, že moderní imunitní systém člověka se stává příliš citlivým na kdysi neškodné bakterie.

V knize poukazuje na britskou studii z roku 1989, která došla k tomu, že u dětí je vyšší pravděpodobnost vzniku různých alergií jako například senná rýma, pokud nemají sourozence. Nemají totiž odkud chytit "neškodné" infekce, které by podpořily jejich imunitu. Tím pádem jsou pak náchylnější na bakterie, viry a roztoče zvenčí.

"Náš imunitní systém potřebuje práci"

Richtel dál argumentuje čísly. V USA například evidovali v roce 2011 až o 50 procent více dětí s alergií na nějaké jídlo oproti roku 1997. Pro stejné období pak platí nárůst kožních alergií, a to o 69 procent. Podle autora to je dáno tím, že západní společnost se v posledních letech silně zaměřila na udržování čistoty v domácnostech a udržování sterility potravin. Jako další příčinu pak uvádí nadměrné předepisování antibiotik, které mohou v těle ničit i zdravé bakterie, pokud nejsou opravdu potřeba.

Uznává, že mnohé pokroky v oblasti hygieny byly pro společnost značně užitečné a celkově zlepšily zdraví a životy lidí. Na druhou stranu však uvádí, že trénink imunitního systému ničemu neublíží, ba naopak podpoří boj proti různým infekcím. Oním tréninkem má na mysli právě návyky, jež zmiňuje Lemonová. Ta tvrdí, že "náš imunitní systém potřebuje nějakou práci. Během milionů let našeho vývoje si imunitní systém zvykl na to být neustále napadán. Teď nemá, co dělat," uzavřela doktorka.