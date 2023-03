K čemu v našem těle slouží kolagen, dokážeme si ho vytvářet sami a jak dlouho?

Kolagen je základní stavební bílkovinou a po vodě druhou nejzastoupenější látkou v lidském těle. Vyskytuje se v chrupavkách, kloubech, svalech, kůži, vlasech, nehtech a pojivových tkáních. Organismus člověka si tuto základní bílkovinu vyrábí sám. Po 25. roce věku ale přirozená tvorba kolagenu klesá. Úbytek je až kolem jednoho procenta ročně. Čím je však lidské tělo starší, tím více kolagenu potřebuje.

Je kolagen bezpečný a z čeho se získává?

Kolagen je přírodně se vyskytující bílkovina, kterou si tělo běžně vytváří samo. Jeho dostatek je důležitý pro rychlejší regeneraci a správnou výživu měkkých tkání, pro mladistvý vzhled a celkovou dobrou kondici. Doplňování kolagenu není pro člověka škodlivé ani nepřirozené.

Kolagen je bílkovina nerozpustná ve vodě, proto je potřeba doplnit ji do těla efektivně, aby ji organismus uměl beze zbytku vstřebat a využít. Produkty Vital Proteins obsahují takzvaný bioaktivní kolagen, který tělo lehce přijme a vstřebá.

Jaké jsou typy kolagenu?

• hovězí nebo vepřový:

Kůže, kosti a chrupavky jsou části zvířat, které se v masném průmyslu většinou nijak nevyužijí. Jsou ale kvalitním zdrojem kolagenu, který se z nich vyextrahuje, rozpustí se na menší částice, usuší a mele na prášek. Podrobný postup získávání kolagenu si přečtěte v odpovědích na nejčastější otázky.

• mořský kolagen:

Postup je stejný jako u kolagenu hovězího a vepřového. Mořský se ale získává ze šupin a kůží bělomasých ryb.

Proč je kolagen tak důležitý?

Základní stavební bílkovina lidského těla - kolagen - napomáhá ke správné funkci šlach, chrupavek, kloubů a měkkých tkání. Přispívá k jejich pevnosti a zároveň elasticitě. Jeho dostatek se také podílí na rychlejší regeneraci a zdravé kondici člověka. Nejúspěšnější a nejviditelnější výsledky jsou znát při pravidelném a dlouhodobém užívání.

Vital Proteins kolagen můžete přimíchat jak do horké kávy či čaje, tak i do studených nápojů. Můžete ho přidat rovněž do dezertů, dresinků nebo jiných pokrmů. Doporučujeme skladovat na suchém a chladném místě.