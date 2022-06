Když dovolenou pokazí žaludek a střeva

Blíží se čas prázdnin a dovolených. Dovolená by nám měla pomoci na několik dní zapomenout na starosti každodenního života a přinést vytoužený odpočinek.

Ale téměř každý zná tuto typickou situaci: mega stres před dovolenou. V práci musí být vše hotové na poslední chvíli, protože nechcete předat svým kolegům chaotický stůl, ale spíše dobře organizované projekty. K tomu se přidávají většinou časově náročné cestovní přípravy. Balení kufru je ta nejmenší z nich. Vše musí být zorganizováno, od dokladů přes lékárničku až po koordinaci zalévání květin či péči o domácí mazlíčky. Na cestu často vyrazíte uspěchaní a zcela vystresovaní. A to není bez následků pro trávení.

Porucha zažívání ze stresu

Celé naše trávicí ústrojí je obklopeno hustou sítí nervových vláken, která zahrnuje více než 100 milionů nervových buněk a lze ji lidově nazvat "břišním mozkem". Centrální nervový systém a tento břišní mozek spolu navzájem neustále a úzce komunikují. Břišní mozek je velmi citlivý na všechno, co se děje ve střevě, a v závislosti na stavu trávicího systému vyšle zprávu do našeho mozku v hlavě: "Cítím se dobře" nebo "Cítím se špatně". Naopak centrální nervový systém také přenáší své zprávy do trávicího nervového systému v případě přetížení a stresu: "Jsem úplně přetížený, necítím se dobře." Důsledek: dochází k plynatosti, nadýmání a bolesti břicha.

Výšky a trávení

Pokud cestujete letadlem nebo ve vysokohorských oblastech, vede nižší tlak vzduchu k dalšímu nafouknutí trávicího systému. Váš vlastní žaludek se cítí jako balon. Může nastat nadýmání, pocit plnosti a tím i bolesti břicha.

Proč trávení na dovolené někdy zlobí

Trávení má během dovolené tendenci stávkovat. Jíme více než obvykle, v neobvyklých dobách, někdy pozdě večer, jídlo je netradiční a celý náš denní rytmus může být nevyvážený. To se také často projevuje jako pocit plnosti, nadýmání a bolesti břicha.

Co pomáhá při trávicích potížích na dovolené

Na dovolenou můžete přibalit například rostlinný přípravek Gaspan, který pomáhá s funkčními trávicími potížemi, zejména s mírnými křečemi v gastrointestinální oblasti, pocitem plnosti a nadýmáním. Kombinace koncentrované mátové a kmínové silice ve speciální tobolce také zmírňuje bolestivé křeče v zažívacím traktu. Tobolka je odolná vůči agresivnímu prostředí žaludku, kterým prochází neporušená a rozpouští se až ve střevě, a působí tak proti příznakům právě tam, kde se vyskytují. Silice máty peprné se váže na chladové receptory ve střevech, což vyvolává chladivý efekt a zmírnění bolesti. Máta peprná také uvolňuje křeče ve střevech. Kmínová silice uklidňuje zejména nervy "břišního mozku" a snižuje nadýmání. Díky vzájemně se doplňujícímu účinku obou účinných látek se trávicí funkce dostanou zpět do rovnováhy.