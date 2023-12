Když to v hlavě duní a není to "opice" aneb Nepříjemná sinusitida

Zánět vedlejších nosních dutin bývá nepříjemný a bolestivý. Může jej způsobit rýma, ale od klasické rýmy spojené s nachlazením se výrazně liší, a to příčinou i léčbou. Rozvoji sinusitidy "přeje", když se příznaky běžného nachlazení nezlepšují ani po několika dnech, nebo se po přechodném zlepšení opět zhorší. Typický je změněný hlas, zablokovaný odtok hlenů z nosu, bolesti hlavy a pocit tlaku.



Příčiny

Obvykle začíná "obyčejnou" rýmou, čili virovým onemocněním. Nejčastěji za něj mohou viry, které naruší povrch sliznice dutin. Na ní se pak lehce přemnoží bakterie a následně se dutiny začnou plnit hnisavým hlenem. Příčiny sinusitidy, tedy zánětu vedlejších nosních dutin však mohou být i jiné:

- infekce zubu (zejména v horní čelisti)

- ucpání způsobené alergickou rýmou

- nadměrné užívání některých léků

- úraz hlavy, při kterém se poškodí chrupavky nebo drobné kůstky a ty ucpou přechod do nosní dutiny

Někteří lékaři zastávají názor, že rýma bez zánětu dutin vlastně neexistuje, neboť postranní nosní dutiny a nosní dutina jsou spojeny. Takže zánět de facto vždy pronikne i do vedlejších nosních dutin, záleží v jakém rozsahu. Odborníci tvrdí, že pokaždé jde o rinosinusitidu, nejen sinusitidu (rinitida = rýma, sinusitida = zánět vedlejších nosních dutin).

Příznaky

Poklopte si po tváři v místě nad zanícenou dutinou a zaručeně pocítíte bolest. Výrazná je v předklonu a při zvýšení tlaku v dutině. Takto s jistotou rozeznáte zánět dutin od běžného nachlazení. Mohou vás bolet i zuby a můžete mít pocit zalehlých uší, dokonce je častá ztráta čichu, což je v dnešní době covidové matoucím problémem. Hlen bývá hustý, neprůhledný, sytě zelený nebo žlutý - pokud se vám ho vůbec podaří vysmrkat. Příznaky nemusí být výrazné, ale někdy vás zánět dutin položí do postele spolu s horečkou a celkovou slabostí. Vyléčení akutního zánětu obvykle trvá až 2 týdny! Někdy se neobejde bez antibiotik, pokud jde o bakteriální infekci - zjistí to lékař po odebrání výtěrů z hrdla a nosu. Jedním z ukazatelů je i hladina CRP. Pokud je vysoká, spolu se zvýšeným množstvím bílých krvinek obvykle signalizuje bakteriální zánět. Často se při diagnostikování využívá RTG snímků, na kterém je sinusitida viditelná, lékař takto zjišťuje i chronický zánět. K němu se "dopracujete" zejména v případě opakovaných akutních zánětů dutin - nemusí je doprovázet takové intenzivní příznaky jako akutní zánět, avšak trvají i více než 12 týdnů.

První pomoc

Hlavně se nenapařujte nad horkým odvarem, při zánětu dutin je lepší suché teplo - ať už ve formě teplých obkladů nebo v podobě "horského slunce". Vzduch v místnosti bez obav zvlhčovat můžete, nepřetápějte, naopak pravidelně větrejte. Léčbu podpoříte i přehříváním paží (asi na 30 minut), nejlépe v předklonu. Sliznice se lépe prokrví a hlen se začne snáze uvolňovat. Z léků na zánět jsou vhodné takové, které obsahují bylinné extrakty. Rostlinný lék nehrozí takovými vedlejšími účinky jako léky na syntetické bázi.

Sekret musí vytékat! Dutiny tedy musí být dostatečně průchodné, proto je klíčové eliminovat otok sliznice. Dejte si pozor na kapky a spreje do nosu, u kterých hrozí riziko návyku. Dlouhodobým používáním se můžete dopracovat do stavu, kdy bez nich už téměř nebudete umět dýchat. Obvykle by neměly být užívány více než 7 dní. Existují také přírodní alternativy - kapky s eukalyptovou silicí nebo kafrem, někdy postačí roztok mořské soli. Nosní sliznici otužují i výplachy slanou vodou - někteří nedají na pravidelnou "nosnou sprchu" dopustit. Tato procedura však není pro každého. Nepodceňujte léčbu běžné rýmy ani bolesti zubů. Za zánětem vedlejších nosních dutin často stojí i alergie nebo nosní polypy.

TIP: Osvědčené léčivé výtažky z rostlin

