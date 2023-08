Krásné a dlouhotrvající opálení. Kosmetika nestačí, základem je strava

Také patříte mezi ty, kdo se nemohou dočkat slunečních paprsků a pak usilovně pracují na získání požadovaného odstínu opálení? Jak by ne, vizuálně nám přijde kůže přitažlivější a hned i ta celulitida vypadá o fous líp. Jestli vám záleží na tom, abyste se dobře opálili a opálení si co nejdéle udrželi, tak vězte, že s pouhou kosmetickou péčí nevystačíte. Výživový základ je nutné dát organismu zevnitř, a to optimální stravou.

Ovoce a zelenina se žluto-červeným spektrem

Beta-karoteny velmi prospívají opálení, vynikají antioxidačními vlastnostmi a pomáhají zachytávat nežádoucí volné radikály, které mohou vzejít z UV záření. Ve žlutě až červeně zbarveném ovoci a zelenině najdeme beta-karoten nejčastěji, tím snadno odhalíte zdroj beta-karotenu na první pohled. Do jídelníčku zařaďte tedy kromě obligátní mrkve, také třeba kaki, batáty, physalis, rakytník, meruňky, jahody, mango, papayu, rajčata nebo barevné papriky. "Beta-karoten přeměňuje organismus na vitamín A, který je rozpustný v tucích tzn. že, aby ho tělo zužitkovalo co nejlépe, musíme tuto kategorii potravin jíst v kombinaci s tuky. Proto se například italská bruschetta s rajčaty nebo plněné papriky na grilu zakapávají olivovým olejem. Násobení využití beta-karotenu tukem je opravdu vysoké, a proto ho nepodceňujme. Například pokud zkonzumujete špenát bez tuku, využije organismus pouze 6 %, přidáte-li tuk, zvýší se obsah vstřebaného beta-karotenu na 60 %. Právě beta-karoten stojí za zhnědnutím pokožky," říká nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.

Avokádo a bobulovité ovoce

Antioxidanty jsou dalším nezbytným pomocníkem pro opálení. Antioxidanty chrání pokožku před volnými radikály. Co si ale vlastně pod touto hrozbou představit? "Volné radikály jsou molekuly kyslíku, které byly poškozeny stresem, kouřením nebo například slunečním zářením a ztratily jeden elektron. Ten pro opravu ubírají jiným molekulám v našem těle, a tím jej poškozují. Ve spojitosti s pokožkou se to může projevit drobnými vráskami, vznikem pigmentace, ubýváním kolagenu, a tedy ztrátou elasticity pokožky. Zahrnutím potravin s antioxidantními účinky můžete nežádoucí poškození zastavit. Ve stravě najdete antioxidanty například v jahodách, lesních plodech, kiwi, brokolici, rajčatech, avokádu, řepě, fazolích nebo ve špenátu," zmiňuje Kateřina Šimková. Poslední zmiňovaný špenát je nejméně kalorický a naopak nejvíce nutričně výživný. Obsažené antioxidanty, vitamíny a minerální látky jsou dokonce schopny chránit zrak před škodlivým UV zářením.

Microgreens

Mnozí si je pletou s klíčky. "Zatímco klíčkům stačí k růstu 2 až 4 dny a konzumují se i s kořínkem, microgreens jsou dle druhu připraveny ke sklizni mezi 7. až 10. dnem a jí se pouze vrchní část rostlinky bez kořínkové části. Microgreens se mohou pochlubit až 40x vyšším obsahem živin než dospělá rostlina," říká Michal Tesařík z farmy inGreen, která se věnuje pěstování microgreens

a aquaponii. Během růstu rostlinek se exponenciálně navyšuje množství esenciálních aminokyselin, enzymů, vitamínů i minerálních látek, jako jsou draslík, zinek, železo či hořčík. Z vitamínů jsou hojně zastoupeny vitamíny B, C, K a provitamin A. "Mají také velké množství enzymů, které jsou zásadní pro metabolické procesy, jako je zejména regenerace buněk a zpomalení jejich stárnutí," doplňuje Tesařík. Jejich pěstění se nemusíte vůbec obávat. Na trhu existují již zkompletované sety, které nabízí zážitek z nakličování, ale jsou uživatelsky přívětivější. "V našich setech jsou vždy 2 balení chemicky neošetřeného bio osiva, které stačí nasypat na unikátní aseptický absorbent na bázi draslíku. Ten zamezí vzniku jakýchkoliv plísní a umožní rostlince napojit kořínky a nasát vodu a microgreens již nemusíte zalévat ani rosit," doplňuje Tesařík.

Čokoláda, semínka i maso

Ne nejedná se o překlep. Skutečně pokud chceme přispět k vytuněnému opálení, můžeme si dopřát kousek čokolády a hrst oříšků denně. Nepražené kakao v raw vysokoprocentní čokoládě je plné flavonoidů, které pomáhají s obranyschopností pokožky "Kůže je díky kakau hydratovaná, prokrvená a lépe okysličená, což je, jak už jsme se zmiňovali, žádoucí. Nezapomínejte i na ořechy a semínka, jako jsou slunečnicová nebo dýňová, protože jsou plná vitaminu E. Ten napomáhá regeneraci buněk, zpomaluje stárnutí pokožky, snižuje poškození kůže vystavené slunečnímu záření a potlačuje tvorbu karcinogenních buněk. Dalším takovým pomocníkem v péči o pokožku je zinek, který působí proti stárnutí pleti V souvislosti s opálením podporují zdraví pokožky. Zinek, jež je stopovým esenciálním prvkem. Velkým zdrojem zinku jsou ústřice, luštěniny, dýňová semínka, dále pak hovězí či vepřové maso, ale i sýry," zmiňuje nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Zinek je lépe využitelný z živočišných než z rostlinných zdrojů. V těch je totiž přítomná antinutriční látka kyselina fytová, která na sebe váže stopové prvky, a tím snižuje jejich vstřebání. "Tento nedostatek je možné částečně odstranit nemáčením, například u luštěnin. Způsobí totiž nejen rychlejší následné vaření, ale právě i odstranění látek, která brání vstřebávání zinku z potravy," doplňuje Kateřina Šimková.

Živá voda

Aby opálená pokožka vypadala dobře a nebyla vrásčitá, potřebuje hydratovat. Nezapomeňte do jídelníčku zahrnout potraviny s vysokým obsahem vody. "Mezi potraviny nadupané vodou patří meloun, okurky, ledový salát, zelené papriky, ředkvičky, rajčata, ananas, grep, jahody, maliny nebo borůvky. Samozřejmostí je i dostatečný pitný režim. Hlídejte si i teplotu nápojů. Příliš studené nápoje z ledem váš organismus neochladí, ideální teplota nápojů by měla být okolo 16-18 °C. Základem pitného režimu je čistá voda doplněná citrónem a mátou. Vitamin C obsažený v citrónech navíc zvýší antioxidační účinky a zmírní následky začervenalé pokožky od sluníčka. Vhodný je i zelený čaj - opět zástupce s antioxidačními účinky - 100% zeleninové a ovocné šťávy ředěné vodou, ale i minerálky," uzavírá nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Teď už víte, jak na dlouhotrvající a kompaktní opálení prostřednictvím potravin.

Co říci závěrem. Nezapomeňte, než se naplno oddáte opalování, že je potřeba myslet na bezpečnost svého počínání. Dobu pobytu na slunci i míru ochranné vrstvy opalovacích prostředků přizpůsobte svému individuálnímu fototypu, používejte sluneční brýle a neopalujte se mezi 11 až 15 hodinou, kdy je UV záření nejsilnější. Následně použijte pečující kosmetiku, která ošetří vaši pokožku zvenčí. Všechny tyto kroky povedou k tomu, že si své opalování budete užívat o notně delší dobu.