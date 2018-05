Lékaře z Ukrajiny potřebujeme, protestují kraje

Kraje odmítají zastavení projektu, který umožňoval příchod lékařů z Ukrajiny do českých nemocnic. Podle Asociace krajů ČR (AK ČR) by to znamenalo ohrožení dostupnosti zdravotní péče, uvedla dnes předsedkyně AK ČR Jana Vildumetzová (ANO). Projekt kritizovala Česká lékařská komora i další profesní komory.

Zastavení projektu nazvaného Ukrajina hejtmani zásadně odmítají. Kraje dnes vyzvaly vládu a ministerstvo zdravotnictví k neprodlenému jednání o obnově projektu, který podle nich pomáhá řešit dlouhodobě komplikovanou situaci zejména v nemocnicích v okrajových oblastech republiky.

"V žádném případě nemůžeme připustit, aby došlo k ohrožení dostupnosti zdravotní péče pro občany. Přerušení projektu bez adekvátní náhrady proto jednoznačně odmítáme. Kvalifikovaní lékaři z Ukrajiny u nás pracují na specializovaných odděleních, která se nedaří obsazovat českými zdravotníky a v mnoha případech by tato oddělení bylo nutné bez zahraničních odborníků dávno uzavřít," uvedla Vildumetzová.

Podle AK ČR je kritika od vedení České lékařské komory nešťastná. "Odpovědnost za zdravotní péči nesou v první řadě vždy kraje, nikoliv Česká lékařská komora. A příchod odborných pracovníků z Ukrajiny do našich zdravotnických zařízení byl jedním z mála účinných řešení personální krize v mnoha regionálních nemocnicích," doplnila předsedkyně AK ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Vildumetzová.

Na ukončení projektu se dohodly stavovské komory na jednání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Ukončení spolupráce se zdravotníky z Ukrajiny se ale nemá týkat zdravotních sester.

Stavovské komory kritizovaly, že pro Ukrajince platí jiná pravidla než pro ostatní země mimo EU. Přicházející lékaři musejí splnit jazykovou a odbornou zkoušku, povinnou praxi a pracovat pod dohledem, čemuž se díky výjimce ministerstva ti ukrajinští vyhnuli.

Kraje, které jsou ze zákona zodpovědné za zajištění zdravotní péče, kritizují, že nebyly na jednání přizvány. "Podporujeme záměr ministerstva na zlepšení podmínek českých lékařů, který by měl vést ke zvýšení jejich počtu. Nicméně, aktuálně je situace taková, že nemocnice se potýkají s nedostatkem lékařů i nelékařského personálu a odborníci z Ukrajiny pomáhali tento závažný problém alespoň částečně řešit," míní hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který v asociaci předsedá Komisi pro zdravotnictví.

Dodal, že krajské nemocnice mají s kvalifikovanými zahraničními lékaři kladnou zkušenost. "Rozhodně tedy nesouhlasíme s argumentem stavovských komor, že by šlo o pracovníky bez ověřené kvalifikace, kteří by byli rizikem pro české pacienty," dodal Čunek.