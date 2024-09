Lékaři: S nějakou nemocí srdce nebo cév se potýká 3,5 milionu Čechů

S některou z nemocí srdce a cév se potýká podle odhadů lékařů asi 3,5 milionu Čechů. Ročně jim podlehne téměř 50.000 lidí, jsou tak nejčastější příčinou s asi 40procentním podílem na všech úmrtích. Až 80 procentům cévních či srdečních příhod lze ale podle odborníků zabránit, základem jsou návštěvy u praktického lékaře. V tiskové zprávě k nadcházejícímu nedělnímu Světovému dni srdce o tom informovala Česká kardiologická společnost.

"Ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi je ČR na desátém nejhorším místě v úmrtnosti na nemoci srdce a cév. Ty u nás ročně nepřežije přibližně třikrát více lidí než například ve Francii," uvedl předseda odborné společnosti Petr Ošťádal.

Podle přednosty II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aleše Linharta lidé nemohou spoléhat jen na nové léky, přístroje nebo léčebné metody. "To vše je nám k ničemu, pokud se lidé nezačnou hýbat, pít méně alkoholu a nepřestanou kouřit. Pokud se budou spoléhat na to, že je lékařská věda nakonec zachrání, mohou být bohužel nepříjemně překvapeni," doplnil.

První problémy se srdcem a cévami může podle kardiologů odhalit už preventivní prohlídka u praktického lékaře, kterou lidem zdravotní pojišťovny hradí jednou za dva roky. "Zde se odhalí počínající vyšší krevní tlak, zvýšená hladina cukru v krvi nebo cholesterol, zkrátka to, co vážným nemocem srdce předchází," uvedl Ošťádal. Pomocí léků nebo změnou životního stylu se dají první potíže upravit. "Předejde se vážnějším nemocem, které by se objevily třeba za deset let," dodal.

Mezi nejčastější potíže patří vysoký krevní tlak, počet léčených pacientů roste od roku 2011. Loni jich bylo 2,2 milionu, o deset let dříve 1,78 milionu. Vysoký tlak se řeší většinou předepsáním léků, někteří pacienti je ale neužívají správně.

"Až polovina našich pacientů neužívá léky správně nebo je nebere vůbec. Ve snaze dosáhnout co nejlepší spolupráce už přicházejí na trh trojkombinace někdy i čtyřkombinace léků v jediné tabletě. Aby zkrátka pacient nemusel užívat čtyři pilulky denně," doplnil Linhart.