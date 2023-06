Mezinárodní konference Prague.bio spojí to nejlepší z vědy a byznysu v Praze.

První ročník mezinárodní konference Prague.bio nabídne unikátní setkání zástupců vědy a byznysu, kteří si vymění své zkušenosti s vývojem nových léků, diagnostiky, lékařských technologií a dalších oblastí biotechnologií. Akce je podporována českou vládou a vystoupí na ní renomovaní odborníci ze světa BioTech.

Mezinárodní konference Prague.bio je určena akademikům, investorům a zástupcům průmyslu z celé střední Evropy. Zkušení investoři, zástupci předních farmaceutických i diagnostických společností a kanceláří pro transfer technologií se setkají s nadějnými startupy, vědci a studenty, aby jim pomohli radami a postřehy při komercializaci jejich vědeckých nápadů. Pro zástupce průmyslu a investory bude konference zajímavým prostorem pro výměnu nápadů a navázání další spolupráce.

"Věda a byznys jsou často dva zcela odlišné světy. Navzájem se ale potřebují a mají si co nabídnout. Vědecké projekty jsou často zdrojem unikátních komerčních nápadů a zajímavou investiční příležitostí, zatímco úspěšná komercializace vědeckých poznatků přináší značné finanční prostředky zpět do výzkumu," vysvětluje prof. Martin Fusek, ředitel ÚOCHB Tech, jeden z organizátorů konference. Konference Prague.bio by podle něj měla přispět k vytvoření stálé sítě partnerů, jejichž cílem bude vybudovat efektivnější transfer biotechnologií nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru.

Převod podporuje i vláda

"Kdo nepřevádí, není dobrý ekonom. Přenos vědecko-výzkumných poznatků do praxe je jednou z priorit naší vlády a těší mě, že se připravuje konference, která tomu má pomoci i v mezinárodním měřítku," vysvětluje Helena Langšádlová , ministr pro vědu, výzkum a inovace ČR, jehož resort akci spolupořádá. Transfer technologií je navíc podle ministra důležitým tématem nejen pro vědu, ale i pro národní hospodářství. Ročně dokáže generovat tržby v řádu miliard korun.

Pražská konference vychází ze zkušeností z podobných akcí v zahraničí

Ve střední Evropě je však unikátem. "V tuto chvíli můžeme prozradit, že na konferenci Prague.bio nebudou chybět přednášky zástupců významných farmaceutických společností, připravujeme také zajímavou panelovou diskuzi se zahraničními investory a několik pitch sessions, které poskytnou příležitost představit nadějné projekty v obor biotechnologie," dodává Jaromír Zahrádka, generální ředitel i&i Biotech Fund a zakladatel bioinovačního centra i&i Prague, dalšího z organizátorů konference.

Konference se bude konat 26. září v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Registrace pro zájemce o účast je již otevřena.

Příslušný formulář včetně možností platby naleznete na www.prague.bio .

Poplatek za včasnou registraci je 200 EUR nebo 150 EUR pro studenty a výzkumné pracovníky.

Na akci se mohou přihlásit i zajímavé vědeckovýzkumné nápady a registrovat se na výše uvedené webové stránce. Přihlášené projekty vyhodnotí odborná komise a ty nejlepší se na konferenci utkají o investorskou podporu.