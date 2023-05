Místo boje zvolilo Švédsko pozitivní motivaci, má nejméně kuřáků na světě

Světový den bez tabáku, který každoročně připadá na 31. května, si letos významně připomene nejspíše Švédsko. Skandinávská země díky otevřenému přístupu k alternativním nikotinovým výrobkům totiž brzy překročí hranici tzv. smoke-free society. V překladu to znamená, že pokoří magickou hranici 5 % kuřáků v populaci a naplní tak cíl, od kterého je řada evropských zemích včetně Česka ještě na míle daleko. Čím se od Švédska můžeme inspirovat?



V listopadu loňského roku švédské úřady zveřejnily data, z nichž vyplývá, že v zemi je aktuálně pouhých 5,6 % podílu kuřáků a tamní společnost tak míří k magickému číslu 5 %, které si Evropská unie stanovila jako závazek, kterého chce v tomto ohledu dosáhnout do roku 2040. Podíváme-li se na historický vývoj je zřejmé, že se Švédsku podaří tento závazek splnit o neuvěřitelných 17 let dříve.

Nejvyšší počty kuřáků Švédsko evidovalo v roce 1963. Historické statistiky hovoří o tom, že tehdy kouřilo cigarety až 36 % obyvatel. V nadcházejících letech ale nastal obrat, který lze přičítat hlavně otevřenosti země, politiků i obyvatel k všemožným více i méně tradičním tabákovým a nikotinovým alternativám.

Mezi lety 2006 až 2020 poklesl počet kuřáků o neuvěřitelných 60 %, což je suverénní rekord mezi všemi státy Evropské unie. S tím souvisí fakt, že i aktivní kuřáci ve Švédsku spotřebují méně cigaret než jejich kolegové z dalších unijních zemí. Navíc, jde o jediný evropský stát, kde se reálně povedlo vychovat celou smoke-free generaci. Počet mladistvých kuřáků je ustálen na 3 %, což je méně než v kterékoli další evropské zemi.

Alternativám vstříc

Odpovědí na švédský úspěch může být tradice jménem snus. Jde o švédský produkt s dlouhou historií, pro který si země po svém vstupu do EU vyjednala exkluzivní výjimku ze zákazu jeho prodeje. Tabákové sáčky snus byly na trh poprvé uvedeny roku 1973 a právě od tohoto roku ve Švédsku klesá počet uživatelů cigaret. Sehrává proto, zdá se, důležitou roli ve všeobecně rozšířeném adiktologickém přístupu tzv. harm reduction, který spočívá v postupném snižování rizik. Tímto způsobem se snus každoročně podílí na redukci počtu kuřáků o zhruba 0,4 %.

Podobně jako ke snusu se Švédi staví i k dalším běžně dostupným smoke-free alternativám, které zažívají globální tržní boom hlavně v posledním desetiletí. E-cigarety, nikotinové sáčky i nahřívaný tabák jsou produkty, které jsou v zemi běžně dostupné a podílejí se na snižování počtu kuřáků cigaret. A uvědomuje si to i politická reprezentace. Věří, že v duchu harm reduction je třeba kuřáky přesvědčit, aby dali vale cigaretám a šanci méně škodlivým alternativám. S tím, jak se nabídka produktů rozšiřuje, získává si stále více zákazníků - zejména z řad těžce dosažitelné kategorie kuřáků, které nepřesvědčil snus. Ve společnosti navíc panuje všeobecný konsensus na tom, že bezpečnější alternativy by měly být prezentovány jako prostředek k zanechání kouření, na čemž se spolupodílí i stát formou osvětových kampaní.

Neméně důležitou je samotná zdravotnická legislativa, která staví na komplexní provázanosti a již zmíněném otevřeném přístupu k méně rizikovými alternativám typu snusu, nikotinových sáčků, nahřívaného tabáku a elektronických cigaret. Švédové je mohou nakupovat online i v kamenných prodejnách s tím, že tabákové firmy nejsou při jejich marketingu svazovány žádnými extrémními zákazy a omezeními. To přispívá k jejich všeobecné známosti a popularitě.

Alternativní výrobky jsou navíc i cenově zvýhodněné, což úzce souvisí se sazbou spotřební daně. Zahřívaný tabák je zatížen daní, která představuje pouhých 36 % standardní spotřební daně, která je uvalena na klasické cigarety, u nikotinových sáčků je to dokonce pouhých 8 %. Jde o logiku vycházející z hodnocení rizik a přístupu harm reduction. Čím méně je výrobek škodlivý, tím menší sazbou je zatížen. Švédská zkušenost naznačuje, kudy by se v budoucnu mohl vydat zbytek Evropy včetně Česka.