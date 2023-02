Moc rychlé hubnutí může ohrozit srdce a nečekaně změnit krevní tlak

Po novém roce řada lidí tíhne ke snahám shodit nějaké to kilo, a v médiích se objevuje řada návodů, jak na to. S celebritami nebo bez, cvičením, dietami, půstem, prostě co vás napadne. Některé metody jsou celkem drastické a opravdu mohou, přinejmenším zpočátku, razantně snížit hmotnost. Tím ovšem zároveň výrazně zasáhnou do fungování organismu. Proto je potřeba postupovat opatrně a sledovat nejen úbytek kil, ale třeba také výkyvy krevního tlaku

Jakákoli forma diety - tedy dočasné omezení energetického příjmu či dočasná změna životního stylu je nezdravá a přináší s sebou mnohá zdravotní rizika. Po jejím ukončení se většina lidí navrátí k původnímu životnímu stylu a tím dojde k obnově nadměrných tukových zásob v těle. Nastane takzvaný "jojo efekt", kterého se kde kdo obává.

Jojo efekt s organismem "zacvičí"

Přitom zhubnout a znovu přibrat je pro naše tělo větším problémem než samotná nadváha. Mnohem důležitější a bezpečnější je proto hubnout pomalu, s ohledem na aktuální zdravotní stav, dosavadní způsob stravování a pravidelnost pohybu. Podle Americké kardiologické asociace (American Heart Association) působí rychlý úbytek a opětovný příbytek na váze zhoubně zejména na oběhovou soustavu a zvyšuje riziko infarktu.

Rychlá dieta zapříčiní nerovnováhu látek v našem těle a může nastat proces zvaný oxidační stres. "Ten probíhá v těle každého z nás, spoluúčastní se na stárnutí organismu a na vzniku mnoha závažných chorob. Ačkoli naše tělo k životu kyslík potřebuje, při mnoha chemických reakcích probíhajících v těle z něj mohou vzniknout toxické kyslíkaté sloučeniny - takzvané kyslíkové radikály," vysvětluje MUDr. Petra Vysočanová z Interní kardiologické kliniky FN Brno.

Radiály se uvolňují v těle v momentě, kdy se stresujeme, přetěžujeme, jsme vyčerpaní, pohybujeme se ve znečištěném prostředí nebo například konzumujeme potraviny obsahující konzervanty.

Naše tělo se sice dokáže přizpůsobit a mnohé nerovnováhy vyrovnat, což se týká i volných radikálů, které se snaží neutralizovat pomocí antioxidantů. "Ale když trvá oxidační stres příliš dlouho, objeví se různé chronické nemoci zánětlivého charakteru či se projeví jinak - například únavou, depresí, zhoršením kardiovaskulárních potíží či autoimunitními diagnózami, aterosklerózou, infarktem myokardu či srdečním selháním nebo Parkinsonovou nemocí," doplňuje MUDr. Vysočanová.

Během hubnutí sledujte nejen váhu, ale i tlak

Jak ale těmto problémům předejít? V první řadě je důležité konzultovat plánovanou změnu stravovacích návyků a životního stylu s vaším lékařem či dietologem, který vám pomůže vysvětlit, jak postupovat a jak dosáhnout trvalé změny. Důležité je dělat vše postupně, od změny stravovacích návyků, přes změnu přístupu k životu a k sobě samému, aniž by člověk strádal a ochudil se o požitek z jídla a radosti ze života.

Během této cesty je důležité sledovat nejen úbytek váhy - a to zejména tuku, ale také nárůst svalové hmoty, měřit si obvod pasu, boků a jednotlivých končetin a sledovat také glykemické hodnoty, hladinu cholesterolu a v neposlední řadě výši krevního tlaku. Lidé, kteří trpí nadváhou či obezitou svou vysokou hmotností zvyšují námahu srdce. "Stejně jako je nebezpečná pro náš kardiovaskulární systém nadváha a obezita, rizikem je také rychlá ztráta váhy a opětovné nabrání. Rychlé změny hmotnosti bývají často provázené významnou změnou krevního tlaku - při ztrátě hmotnosti dochází k poklesu, při jejím zvýšení naopak ke zvýšení tlaku. A tyto změny mohou mít dopad na zdravotní stav nemocného. Doporučuji proto pořídit si domů kvalitní validovaný tlakoměr s Intelli manžetou (např. Omron) a kontrolovat si pravidelně krevní tlak, aby bylo možné sledovat, zda v důsledku redukce hmotnosti krevní tlak nekolísá," vysvětluje kardioložka.

Hubnutí není o tom, abyste se líbili svému okolí, ale je důležité pro vaše zdraví, psychiku a kvalitní život. Chcete-li se opravdu změnit, musíte sami věřit, že to dokážete. Povzbuzujte se, myslete pozitivně a buďte trpěliví. Každá efektivní změna chce čas. Stejně tak, jako trvalo váhu nějakou dobu nabrat, bude i její shazování chtít nějaký čas.