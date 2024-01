Mrazy udeřily! A vaše oči mohou trpět…

Česko zasáhla vlna mrazivých dnů. Když rtuť teploměru klesne hluboko pod nulu, mohou povětrnostní podmínky ovlivňovat náš organismus, včetně kondice očí. Vítr a studený vzduch totiž způsobují zvýšené odpařování ochranného slzného filmu z povrchu oka.



Evropu sevřely silné mrazy, které dorazily také do České republiky. V některých částech země mohou teploty klesnout až pod minus 15 stupňů. Když venku vládne arktický vzduch, může to mít na tělo celou řadu negativních vlivů. Jedná se o náročné období i pro naše oči. Na jejich povrchu se nachází slzný film, který chrání rohovku i spojivku. Jenže vítr, mráz, ale rovněž suché prostředí či změny teplot při přechodu z venkovních prostorů do přetopeného interiéru způsobují jeho vysychání. V extrémních případech může dojít k narušení povrchu oka - rohovky. "Nehledě na nepříjemné subjektivní potíže, jako je pálení a řezání, se také zvyšuje sklon ke vzniku zánětu spojivek i rohovky, protože nefunguje desinfekční funkce slz, které necirkulují," vysvětluje oční lékařka MUDr. Eva Jerhotová z Oční kliniky NeoVize Praha.



Chraňte oči brýlemi

Před větrem a vysycháním mohou bulvy chránit brýle, které zmírní nápor mrazu a větru. Jestliže je mlhavé a zatažené počasí, anebo šero, jsou vhodná skla se žlutým, zelenožlutým a žlutooranžovým zabarvením, jež obraz krásně rozjasní - můžete si je pořídit i bez dioptrií, a kromě toho, že poskytnou očím ochrannou funkci, doladíte tak zajímavě i svůj outfit. Jestliže v mrazivém dni svítí slunce, sáhněte po tmavých slunečních brýlích se 100% UV filtrem chránícím před UVA i UVB zářením - a to nejen pokud jste na horách, ale i při cestách do města.



Když sníh odráží sluneční paprsky...

Tmavé brýle mějte na očích, zejména pokud je slunečno a zemi přikryla sněhová pokrývka. Odrazem paprsků od bílé plochy totiž vzniká světelná reflexe. Elektromagnetické záření o malých vlnových délkách (do 400 nm) může být příčinou "sněžné slepoty" a přispívat k rozvoji šedého zákalu (nukleární katarakta) nebo makulární degenerace. Brýle by měly být zejména pohodlné a také dostatečně velké, aby zakryly nejen oči, ale i jejich okolí. Jestliže se oddáváte venku pohybu a vyrážíte běhat, běžkovat či bruslit, vsaďte na sportovní brýle chránící oči i z boku. Jsou zároveň prevencí proti vlétnutí nečistot do oka během outdoorových aktivit.



Umělé slzy stále po ruce

Jestliže při mrazivém a větrném počasí pociťujete podrážděnost a suchost očí, projevující se pálením, řezáním, nadměrným slzením či zarudnutím, ulevit vám mohou zvlhčující oční kapky. Tyto obtíže se v zimě zhoršují zejména lidem, kteří trpí syndromem suchého oka, při němž se nevytváří dostatečné množství slz, anebo jsou tyto slzy nekvalitní. Podráždění se může zhoršovat také u nositelů kontaktních čoček. Umělé slzy povrch oka zvlhčí a poskytnou tak první pomoc - jestliže však nosíte kontaktní čočky, vždy je před aplikací kapek vyndejte. Dále dbejte na to, aby vzduch v místnosti, kde trávíte čas, nebyl příliš suchý - pravidelně větrejte, nevytápějte na vysoké teploty a používejte zvlhčovač vzduchu.



Syndrom suchého oka se dá léčit plugy

Pokud vás problémy s podrážděným a suchým okem trápí dlouhodobě, neváhejte navštívit očního lékaře. "Podle výsledku lékaři pacientovi doporučí řešení. Tím mohou být umělé slzy, oční gel nebo ucpávky slzných kanálků, tzv. plugy - dle závažnosti a také dle preferencí pacienta," vysvětluje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.