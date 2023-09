Na zraku se nevyplatí šetřit

Každý rok je 8. září připomínáno jako Den finanční gramotnosti, který má přispívat k lepšímu povědomí o přístupu k penězům a zacházení s nimi. Finanční gramotnost souvisí také se zdravím. Investice do zdravého životního stylu a prevence se vyplatí!

Vyvážený jídelníček, pravidelný pohyb, kvalitní spánek, schopnost zvládat stres - to vše patří k základním pilířům zdraví. Finance vložené do zdravých potravin či cvičení se v pozdějším životě zhodnotí snížením rizika řady onemocnění od cukrovky po kardiovaskulární choroby. Člověk by na své zdraví zkrátka neměl myslet až ve chvíli, kdy se objeví neduhy různého charakteru, protože léčba nemoci přináší zátěž pro rodinný rozpočet nejen kvůli úhradě léků a zdravotních pomůcek, ale může rovněž výrazně ovlivnit pracovní schopnost a v krajním případě vést ke ztrátě příjmů. Na prevenci proto také přispívají zdravotní pojišťovny prostřednictvím bonusových programů (např. příspěvky na pravidelný pohyb, doplňky stravy, odvykání kouření), čímž můžete do jisté míry náklady ušetřit. Do svého zdraví můžeme investovat různými způsoby. A vždy je důležité pohlížet na ně z dlouhodobého horizontu. Příkladem mohou být refrakční operace očí, které odstraňují krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus. Umožní tak lepší vidění a díky tomu kvalitnější život, včetně možnosti lépe se soustředit na práci, anebo se nenechat omezovat při výkonu zaměstnání brýlemi.

Ušetřete za výdaje na brýle a kontaktní čočky

Kvalitní laserovou operaci obou očí s doživotní zárukou (například NeoLASIK HD) lze podstoupit za přibližně 48 tisíc korun včetně předoperačního vyšetření a pooperační péče. Při rozložení počátečních nákladů do deseti let vychází laserová operace na zhruba 400 Kč měsíčně. Pro srovnání: Balení jednodenních kontaktních čoček po 30 kusech (výdrž je tedy 15 dní) lze zakoupit v oční optice od 700 do 1000 Kč, balení 14denních čoček vyjde na 900-1000 Kč na 6 týdnů a balení měsíčních čoček, které vydrží 3 měsíce, lze zakoupit za 700-1500 Kč. U všech typů čoček kromě jednodenních je nutné počítat se skladováním a pořídit pouzdro i speciální roztok. K tomu je navíc třeba připočíst také náklady na brýle, protože pouze s kontaktními čočkami fungovat nelze. "Nejčastěji si lidé chodí měnit brýle po 2-3 letech. Buď nastane změna dioptrií, anebo chtějí zkrátka nové," popisuje zkušenosti z praxe Kamila Pavlincová, vedoucí optiky OptoVize Brno. Další investici představují dioptrické sluneční brýle, případně speciální dioptrické sportovní či plavecké brýle. Čím dříve tedy člověk s oční vadou operaci absolvuje, tím déle si může užívat svobodu bez brýlí. "Ideální čas k operaci dioptrií laserem je proto mladá dospělost, jelikož vada už je z větší části ustálená, a protože si výsledek operace člověk užije celý život a zlepšení zraku pro něj má dlouhodobý efekt," vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha, proč je pro mladé lidi výhodné se zbavit oční vady včas.

Dobrý zrak na splátky

Navíc i některé zdravotní výkony - jako je kupříkladu zmíněná laserová refrakční operace očí - se dají pořídit na splátky, ačkoliv mnozí lidé nemají o této možnosti povědomí. "Laserové operace u nás můžete získat na splátky bez navýšení a jiných poplatků," uvádí doc. MUDr. Šárka Skorkovská CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Akontace u laserové operace obou očí činí 10 000 korun, měsíční splátka je 3116 Kč po dobu jednoho roku. Podobně jako u jiných splátek si však nezapomeňte vždy ohlídat výši úroku - v tomto případě je nulový, ale nemusí to tak být na jiných klinikách či u hrazených zákroků v jiných oblastech medicíny.

Kdy se nevyplatí šetřit?

Ne vždy se šetrnost vyplatí. A když jde o zdraví, platí to dvojnásob...

Dávejte pozor na levné operace

U některých soukromých očních klinik můžete narazit na nabídku levných očních operací. V takovém případě vždy zbystřete, protože výhodná nabídka s sebou přináší současně riziko nedostatečné kvality poskytované péče. "Nízká cena je sice lákavá, ale může být počátkem nepříjemných a vleklých zdravotních komplikací. V žádném případě totiž nepokryje náklady na skutečně špičkové a zkušené lékaře, na kvalitní přístroje, a především na předoperační a pooperační péči," vysvětluje MUDr. Lucie Valešová.

Doživotní záruka laserové operace se vyplatí

U laserové operace si lze připlatit doživotní záruku, která umožnuje kdykoliv v budoucnu korigovat nově narostlé dioptrie zdarma, pokud to bude nutné. Bez doživotní záruky mohou následné operace konečnou cenu laserové korekce zraku navýšit! Díky doživotní záruce navíc už není nutné operaci odkládat, až se vada "usadí" nebo u žen čekat, až budou mít děti.

Nepoužívejte čočky déle, než doporučuje výrobce

Uživatelé kontaktních čoček se ve snaze ušetřit dopouštějí mnohých prohřešků. Pokud používáte jiné než jednodenní čočky, je důležité správné skladování, tedy pravidelně měnit pouzdro od čoček, nikdy nepoužívat roztok déle, než je doporučeno, a v žádném případě jej nenahrazujte obyčejnou vodou. Dalším nešvarem je nošení čoček více dní, než na kolik jsou určeny. Pokud jsou čočky 14denní, znamená to, že byste je po dvou týdnech měli opravdu vyhodit - a to i v případě, že si je během té doby nasadíte jen jednou či dvakrát. Nedodržování hygienických pravidel s sebou může nést vážné komplikace a ohrožovat zrak.

Levné brýle z drogerie nenoste dlouhodobě

Hotové brýle ze supermarketu či drogerie jsou rychlou a levnou variantou, optici ovšem nedoporučují nosit je dlouhodobě. Jejich používáním si většinou nemůžete přivodit trvalé následky, ale jejich stálé nošení může vést k bolestem hlavy, špatnému soustředění nebo k červeným očím. Jsou vyráběny sériově ve velkém množství z levných materiálů, díky kterým může docházet k zobrazovacím chybám. Navíc mají vždy na obou očích stejné dioptrie, které jsou primárně určeny na čtení. Většina lidí má na každém oku jiné dioptrie. Takové brýle také nedokážou korigovat astigmatismus. Dalším důležitým parametrem dioptrických brýlí je centrace dioptrických skel. Aby mohlo být sklo správně usazeno do obruby, je nutné změřit vzdálenost PD (pupillary distance), což je vzájemná vzdálenost zornic - to je nutné změřit v optice a podle toho zhotovit brýle na míru. Střed brýlové čočky v brýlích musí ležet přesně tam, kde se nachází zornička, jinak se oko začne stáčet za středem brýlové čočky a navodí skryté šilhání.