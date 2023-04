Nákup biopotravin na lokálních farmách je cesta za lepší budoucností

S Kateřinou Urbánkovou, manažerkou Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, jsme si popovídali o tom, jak čeští spotřebitelé přistupují k nákupu biopotravin, ale také, proč je důležitá podpora ekologických farmářů i proč dávat potravinám s označením BIO přednost.

Zajímají se čeští spotřebitelé o nákup biopotravin a o to, odkud potraviny pocházejí?

Český zákazník nakupuje potraviny z ekologické produkce čím dál častěji a já jsem za to nesmírně ráda. I tak je ale potřeba, aby všichni lidé začali více přemýšlet nad tím, co kupují, co jedí i co dávají svým dětem a rodině. Je ale také důležité uvědomit si, že to není jen o jídle samotném, ale že nákupem od ekologického zemědělce zároveň přispějí k tomu, abychom u nás měli zdravější půdu, krajinu a čistou vodu. A to nejen pro sebe, ale také pro další generace.



Je pro nakupujícího snadné poznat BIO nebo u výběru spíše tápe?

Myslím, že se zákazníci v označování potravin orientují stále lépe a lépe. Zde musím poděkovat za dlouholetou práci ze strany státu, konkrétně SZIF. Díky němu se už několikátým rokem realizuje osvětová kampaň o biopotravinách a ekologickém zemědělství. A právě díky ní spotřebitelé stále více vědí o tom, co taková ekologická produkce vlastně znamená, jaká práce za produktem v bio kvalitě stojí i jak mohou biopotraviny stoprocentně poznat v regálu mezi dalšími produkty.



Na co se zákazník může spolehnout, pokud si chce dopřát BIO?

Pokud se rozhodne pro nákup potraviny v bio kvalitě, pozná ji jedině podle log biozebry a biolistu. Každá balená biopotravina jimi u nás musí být označena. U těch nebalených, například na farmářském trhu, musí být prodejce schopen doložit certifikát o původu.



Kde jsou potraviny z bioprodukce nejdostupnější? Jsou snadno k dostání v běžném supermarketu?

Prodej biopotravin v supermarketu a jejich podíl v nich stále roste. Je ale smutným faktem (a nebo je to možná dobře), že pokud zákazník stojí o tuzemské BIO, bude muset spíše na bio farmu ve svém okolí. V obchodech pořád neumíme pracovat s lokálností, a tak když BIO v marketech seženete, a dnes už seženete všechny základní suroviny, tak se jedná spíše o ty zahraniční. Samozřejmě si uvědomuji, že jsou plodiny, které u nás vypěstovat nemůžeme, jako třeba banány, a ty rozhodně dovezme. V tomto případě mám velkou radost, že můžeme podpořit i zahraničního bio producenta a jeho ekonomiku. Opravdu to ale nechápu u běžných surovin. Ráda bych v regálech viděla naše produkty a nakupovala třeba čerstvý bio chléb od místního pekaře. Věřím, že to jednou půjde.



Nakupují Češi na eko farmách, nebo je tento trend míjí?

Vyrazit na farmu za nákupem je super věc a myslím, že stále více Čechů takové možnosti využívá. Naše eko farmy mají rozhodně co nabídnout. Nejen skvělé a lokální produkty, u kterých máte jistotu, že jsou kvalitní, ale zároveň se na farmě můžete i ubytovat nebo třeba vyzkoušet místní restauraci. Já mám obrovskou výhodu, že dělám to, co dělám a na farmy se každý měsíc několikrát dostanu a mohu si tam bez problému nakoupit. Nákup přímo u zdroje přináší mnohé výhody, ale musíte přesně vědět, co si chcete koupit.

Může zákazníka od takového nákupu odradit sezónnost?

Lokální produkce jednoznačně podléhá sezónnosti. Tuzemská bio jablka teď už neseženete, stejně jako v zimě těžko pořídíte české bio jahody. Snadno ovšem nakoupíte základní potraviny jako je pečivo, mléčné produkty, vajíčka, maso, nejrůznější zavařeniny a mnohé další. Máte však jistotu, že zboží je v bio kvalitě, z našich zdrojů a obvykle i za rozumnější cenu než v běžném obchodě. Zákazník se však musí spokojit s tím, co je.

Věří Češi označení BIO?

K tomu, aby označení nevěřili, není důvod. Celý proces, tedy od prvovýroby až po distribuci, ať už je to farmář, zpracovatel nebo výrobce biopotravin, je každoročně důkladně kontrolován jednou ze čtyř kontrolních organizací, a navíc podléhá kontrolám ze strany státu. Na vše je pečlivě a kompletně dohlíženo podle požadavků legislativy pro ekologické zemědělství.

Proč je potřeba podporovat lokální nákupy a nákup biopotravin obecně?

Protože chceme všichni jíst jídlo, které je kvalitní, má opravdovou hodnotu a není dovážené přes půlku světa. A díky nákupu bude mít i práce ekologického farmáře smysl. Chceme podpořit přírodu, krajinu, půdu, vodu, naše zdraví, děti i zvířata. Důvodů, proč nakupovat lokálně, zodpovědně a v bio kvalitě, je milion. Věřím také, že nákup potravin z bio produkce - třeba přímo na lokální eko farmě je cesta za lepší budoucností.



Jak vidíte budoucnost biopotravin a ekologického zemědělství?

Jsem optimistická, protože v BIO věřím. Musí ale samozřejmě dávat ekonomicky smysl. Všem. Sedlákům. Zpracovatelům. Obchodníkům. Spotřebitelům. Je na čase, abychom se jinými evropskými zeměmi nechali trochu inspirovat. Češi by měli více pochopit, co a kde nakupují, a že je skvělé podpořit svým nákupem lokální producenty a potažmo i naši ekonomiku. Je důležité, aby všichni začali BIO vnímat jako normální a už jej více nepovažovali za něco speciálního nebo snad exkluzivního. BIO by mělo jednoduše patřit každý den na každý stůl.