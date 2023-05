Nenechte svůj kulinářský um ohrozit chybami při grilování: Jak se jim vyhnout?

Rychle se přiblížilo období, kdy ve vzduchu nebude cítit pouze jaro, ale také vůně nejrůznějších grilovaných pochoutek. Ano, je tady sezóna grilování. Rozžhavené rošty grilů se už nemůžou dočkat, jaké dobroty na ně naskládáte. Dejte ale pozor na chyby, kterými byste si mohli skvělou grilovačku zkomplikovat. Jaké jsou ty nejčastější, a jak se jim vyvarovat?

Hygiena je základ

Dodržovat hygienu nezapomínejte ani při grilování. Nejlepší je rošt očistit hned poté, co dogrilujete. Zapečené zbytky jídla z něj půjdou snadněji dolů, než když je necháte zaschnout. Pokud se k tomu dostanete až později, použijte ocelový kartáč a speciální odmašťovací přípravky, které vás nečistot zbaví. Pokud ale máte pocit, že ani generální úklid grilu už nemá na jeho čistotu vliv, zamyslete se nad koupí nového. Využít můžete například nákupního rádce Heureka, kde vám poradí, jak se zorientovat v nepřeberném množství, které je na trhu k dispozici a jaký gril si vybrat. Dozvíte se i recenze uživatelů nebo si snadno porovnáte ceny, abyste pořídili ten nejdokonalejší gril přímo pro vaše potřeby.

Nebuďte nedočkaví

Nedočkavost se nevyplácí hned v několika rovinách.

1. Počkejte, až se gril pořádně rozpálí. Pokud máte gril na uhlí, řiďte se podle zabarvení uhlíků. Když jsou správně rozpálené, mají totiž specifickou bílou vrstvičku. Do tohoto stádia se dostanou zhruba za půl hodiny. Pokud ale grilujete na plynovém nebo elektrickém grilu, vyčkejte zkrátka dost dlouhou dobu, než bude rošt správně rozžhavený. Pokud si nejste jistí, můžete to otestovat pomocí kapky oleje. Pokud začne olej prskat, je správný čas hodit na gril maso.

2. Myslete na to, že marinování masa také zabere nějaký čas. A říká se, čím déle, tím lépe. Určitě se můžete nechat inspirovat ověřenými recepty, které dají vašemu masíčku nezapomenutelnou chuť. Skvělé marinády si ale můžete koupit už hotové a ušetřit tak nějaký čas.

3. Gril už máte rozpálený a maso se marinuje několik hodin? Skvělé! Až ale maso vyndáte z lednice, určitě ho hned na gril nedávejte. Počkejte, až bude mít pokojovou teplotu (zhruba půl hodiny). Bude tak šťavnatější a vaše chuťové pohárky nadšenější.

4. Okamžik, kdy můžete do vymazleného masíčka říznout a ochutnat, je tady. Doporučujeme ale po vytáhnutí z grilu nechat maso chvíli odpočinout. Díky tomu si zachová křehkost a šťavnatost, které vaše kulinářské umění posune zase o level výš.



Na víko zkuste nesahat

Častým nešvarem je neustálé zvedání víka grilu. Nechte ho dělat svoji práci a hlídejte si, jak často se mu díváte pod pokličku. Nejenom, že odklápěním víka větráte a gril ochlazujete, což má vliv na přípravu pokrmu, ale také tím víříte popílek (u klasických grilů na uhlí). Ten se může na maso přilepit a sousta vám pak budou skřípat mezi zuby, což ani sebelepší marináda nezachrání.



Sto lidí, sto chutí

Zamyslete se nad recepty, které budete chtít připravovat. Vězte, že strávníkům uděláte radost kromě přípravy masa i jinými pochutinami. Co třeba grilovaný sýr, párečky či zelenina? Nebo můžete zkusit i něco méně typického. Skvěle se hodí třeba ovoce, například banány, broskve, nebo ananas ve slanině. To, že se nebude podávat jenom maso, ale nabídka bude rozmanitá, určitě každý jenom ocení.



Buďte něžní

Při manipulaci s jakýmkoliv masem si dávejte velký pozor. Nepíchejte do něj vidlicí, netahejte ho, ani ho netrhejte z roštu. Jakmile narušíte jeho kůrčičku, přijdete o šťávu a maso by se mohlo znehodnotit. Pokud chcete být mistr všech steaků, dohlédněte na to, aby byly vysoké okolo 2 cm, k jejich obracení si pořiďte kleště nebo obracečku a buďte opatrní. Něžné zacházení se vám na talíři vyplatí.