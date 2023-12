O výživě a zdravém těle, jak na to? Rozhovor s odborníkem a výživovým poradcem panem Machem

Vy jste zakladatelem Aliance výživových poradců. Proč tato aliance vznikla?

Živnost výživového poradce vznikla teprve v roce 2004, když byla ministerstvem vydána první licence na pořádání tzv. rekvalifikačních kurzů pro výživové poradce. Kurzy byly od začátku doslova nabité lidmi ze zdravotnických a trenérských profesí, ale také maminkami, které chtěly, aby se všichni doma zdravě stravovali. Už za čtyři roky jsem zamířil na Ministerstvo zdravotnictví, aby mi poradili, jak tuto kvalifikaci zařadit mezi zdravotnické pečující profese. A tak vznikla Aliance výživových poradců jako sdružení živnostníků, kteří se řídí nejenom pravidly tzv. zdravé výživy, ale také zásadami zdravotní prevence a nutriční péče o klienty.



Mám pocit, že v poslední době je kolem nás čím dál, tím více zhoubných onemocnění. Myslíte si, že na to má vliv to, co jíme?

Ano, je to jeden ze zásadních faktorů, které mají vliv na tato onemocnění. Podobně jako vše, co patří k tzv. životnímu stylu, tj. pohyb, práce se stresem, potřeba odpočinku, regenerace, vzduch, který dýcháme, a prostředí, v němž žijeme. V preventivním lékařství vznikla řada studií, které každému z těchto vnějších faktorů, jako je např. výživa, přikládají určitou váhu, důležitost a význam s ohledem na konkrétní skupinu nádorových onemocnění. Tak například víme, že dominantní vliv na karcinom tlustého střeva a konečníku má právě stravování. Každý ví, že kouření má významný podíl na riziku rakoviny plic atd. Když tyto rizikové faktory dostaneme pod kontrolu a vyhneme se jim nebo je omezíme, lze spočítat, o kolik procent se riziko rakoviny sníží. My se potom jako výživoví poradci snažíme, aby u rizikových klientů, kteří mají např. nádory v rodinné anamnéze, postupně došlo k redukci rizikových faktorů spojených s výživou. Aby věděli, jak mají jíst, aby riziko rakoviny snížili o desítky procent.



Lidé začínají být nemocní, v tu chvíli je potřeba zvýšit příjem minerálů a vitamínů. Po čem tedy sáhnout?

Profesionalita výživového poradce tkví také v tom, že umí udělat rozbor toho, co klient jí a pije, a v případě nedostatku těchto látek doporučit jejich doplnění ve formě, která je pro tělo co nejpříznivější. Nejčastěji lidé trpí nedostatkem hořčíku a zinku a mnozí mají zvýšenou potřebu vitamínu C, způsobenou stresovým zaměstnáním, kouřením nebo tím, že se věnují vrcholovému sportu. Celá skupina vitamínů B, přestože je ve všech základních potravinách, bývá nedostatková u těch klientů, kteří je nešetrně upravují nebo se nekvalitně stravují v rychlých občerstveních.



Máme brát doplňky preventivně, nebo až pocítíme, že na nás "něco leze"?

Doplňky stravy jsou vlastně přímo ze zákona o potravinách určeny k prevenci, protože na rozdíl od léků nemají léčebné účinky, tj. nelze je používat k léčbě nemocí nebo poruch, pokud to není přímo avitaminóza nebo minerálová nedostatečnost. Proto je vhodné je preventivně doplnit na základě rozboru dříve, než se nějaké onemocnění objeví. Například tzv. kloubní výživa je velmi vhodná k prevenci úrazů ve sportu, ale když k úrazu dojde, pak už musí být místo doplňků nasazeny léky.



A jak ve chvíli, kdy už naše tělo zachvátí nemoc?

Tehdy se musíme především řídit pokyny svého lékaře, který je za léčbu zodpovědný. Existuje však celá řada doplňků stravy, které podporují některé běžné farmakoterapie, takže vlastně přispívají k úspěšnosti léčby. Tak např. působí pro- a prebiotika nebo vitamin C při léčbě antibiotiky apod. Dobré jsou v tomto případě třeba Vitar EKO Probiotika forte, které rovnou obsahují i zmiňovaný vitamin C.



Co doporučujete lidem dělat teď, v době, kdy se blíží virózy?

V tomto období půjde hlavně o to, aby byla co nejvyšší naše slizniční imunita, tj. aby pravděpodobnost, že se na sliznicích zachytí nějaké patogenní viry, byla co nejmenší. Mezi nejúčinnější doplňky stravy k posílení tohoto typu imunity patří směs selen a zinek, vitamin D3, znovu vitamin C a případně další antioxidanty. Všechny tyto látky se přitom dají doplnit pohodlně právě z doplňků stravy. Já ze své zkušenosti mohu doporučit třeba doplňky stravy od VITARu, tradičního českého výrobce, který má širokou nabídku, ze které si každý vybere - ať už podle toho, co potřebuje doplňovat, nebo také podle formy, která mu vyhovuje. Třeba vitamin C můžete přijímat v klasických tabletách nebo kapslích, ale i v šumivých tabletách či sypkých směsích s komfortním užíváním bez zapíjení.



Proč vlastně lidé onemocní nyní, když jsme po létě plni vitaminů?

Až na výjimky si člověk z přijatých vitaminů nedokáže udělat větší zásobu. Proto pro všechny mikroživiny, tj. vitamíny a minerální látky, jsou zavedeny tzv. referenční hodnoty příjmu RDI, které považujeme za minimální denní potřebu těchto látek. Proto bychom se měli přesvědčit, zda ze stravy popř. z doplňků přijmeme za den alespoň tato nezbytná množství. U vitamínu D3 to je například 20-30 mikrogramů/den. Další důvod, proč po létě onemocníme, je tzv. teplotní stres, tedy výrazné změny teploty, na které se neotužilí jedinci nestačí zadaptovat, takže jim kvůli tomuto stresu klesne imunita natolik, že onemocní. Proto je třeba při změnách sezón mít opravdu příjem proimunitních vitamínů a minerálních látek pod kontrolou.

Jak to vůbec je s obsahem vitaminů a minerálů v běžné stravě?

Průměrný obsah vitaminů a minerálních látek ve 100 g běžných potravin najdeme v tabulkách. Uvedené hodnoty však většinou vůbec neodpovídají jejich skutečnému obsahu. Např. u rostlinných zdrojů vitaminů a minerálií záleží na způsobu pěstování rostlin, na sezóně a na zachycených dávkách UVB- složky slunečního záření. U živočišných zdrojů, např. u vitaminu D3 ze slepičích vajec, velmi záleží na tom, zda vejce pocházejí z volného nebo klecového chovu. Podobné je to s obsahem vitamínu D3 ze sádla a másla, který je výrazně vyšší u volně se pasoucího dobytka než v ustájených chovech.



Proč vlastně tělo, které má nedostatek vitaminů a minerálů, snadněji onemocní?

Mikroživiny vstupují jako regulátory (katalyzátory) do celé řady enzymatických procesů souvisejících s naší imunitou. Jakmile chybí nějaký vitamín nebo minerální látka nebo je jich nedostatek, aktivita enzymů je snížená, což se projeví sníženou imunitou.

Co je ve výživě největší prohřešek? Cukr, bílá mouka, smažená jídla?

Označení některých jídel za výjimečné "prohřešky" odpovídá takovému způsobu stravování, že si je dáme jen občas, tj. např. když se několikrát za den nenacpeme moučnými, sladkými či smaženými jídly z rychlého občerstvení. Největším prohřeškem tedy je, když se tato výjimka stane pravidlem!



Každý výživový poradce říká něco jiného o tom, kolikrát za den by měl člověk jíst? Jak je to správně?

Správná volba je objevit to, co nám přesně vyhovuje. To je ten směr a cesta, ale neznamená to pouze, že nám jídlo v určitou dobu chutná nebo nikoliv! Právě hned po jídle putuje do mozku spousta signálů, které je dobré vnímat: únava/energie, pocit těžkosti, celková nepohoda, jak se nám přemýšlí (mlha na mozku), pocit nedojedení nebo naopak pocit lehkosti a přitom sytosti. Dlouhodobě je třeba sledovat, jak se dopoledne cítíme podle toho, zda a co snídáme a také kvalitu spánku a stav pleti v návaznosti na rozložení jídel pozdě odpoledne a večer. To vše nám prozradí něco o tom, co jíme, kdy to jíme a zda je to přiměřené právě našim potřebám. Proto je třeba zkoušet a testovat, co vyhovuje právě nám. Vlastně si vzít zodpovědnost za to, co a kdy dáváme do pusy. Prostě v tomto směru neexistují žádná pravidla - každý stravovací protokol je zkrátka individuální a my bychom si ho měli umět nastavit a vyvážit tak, aby nám co nejlépe vyhovoval.



Co snídaně - na tu se také názory různí. Ano, nebo ne?

I toto věčné "dilema" je třeba řešit pozorováním sebe sama - jaké to je, když pravidelně snídáme, nebo nikoliv. I vynechávání snídaní, které někomu vyhovuje, má svá pravidla, mezi která patří, že další jídla musí být "nabušenější" živinami a mikroživinami, abychom pokryli svoje celodenní energetické nároky. Nesnídat však není vhodné pro všechny. Obzvlášť pokud máte oslabené trávení, v těhotenství anebo ráno pro vás představuje jediný klidný čas za den vhodný k jídlu. Pokud snídáte, zamýšlejte se např. nad tím, jak měnit skladbu snídaně s ohledem na roční období, aby vám snídaně udělala tu nejlepší službu. Zimním favoritem místo jogurtu nebo džusu budou spíše hřejivé kaše atd.



Co lidé ve stravě nejčastěji vynechávají, ale je to špatně?

Mnoho lidí si neuvědomuje, jak je důležitá až nezbytná vláknina z ovoce a zeleniny. Těmto potravinám se buď vyhýbají s odůvodněním, že jsou příliš drahé, nebo je omezují jen na sezónu, když jsou levnější. Je to samozřejmě špatně, protože bez dostatku vlákniny nám efektivně nefunguje trávení a vstřebávání důležitých živin a mikroživin ze stravy. To má zase dopady na imunitu, která je snížená. I proto se mi líbí třeba doplňky stravy, které kromě hlavní látky obsahují také vlákninu, jako například Revital šumivé vitaminy s obsahem inulinu, který podporuje správné trávení.



A ještě otázka na pitný režim. Kolik a čeho máme vypít za den?

I pitný režim je třeba přizpůsobit potřebám konkrétního jedince. Memorované 2 litry vody za den nejsou špatně, ale mnozí si vystačí i s menším množstvím, a přitom jsou zdraví a výkonní, zatímco jiní pijí s ohledem na svůj velmi aktivní pohybový režim až 2x více. Pravidlem však zůstává, že základem pitného režimu každého jedince by měla zůstat obyčejná čistá voda, kterou lze ochutit pár kapkami citrónové šťávy nebo ji pít jako čaj. Pitný režim si pak můžeme zpestřit i šumivými tabletami, které nám dodají důležité vitaminy či minerální látky zmiňované výše.