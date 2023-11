Očkování proti chřipce bez jehel? Víme co a jak

Chřipka a problémy s ní spojené se nás právě teď dotýkají nejvíce. Jak se proti ní bránit? Jsou možnosti očkování a jaké výhody či nevýhody to přináší? Paní doktorka na vše odpověděla.

První otázka směřuje k tomu, proč je tedy chřipka, která tu s námi byla před covidem

dlouhá desetiletí, tak nebezpečná, případně pro které skupiny obyvatel více a proč?

Jakým způsobem ohrožuje jejich zdraví?



Chřipka je vysoce nakažlivé, celosvětově se vyskytující onemocnění,

udává se, že ročně onemocní až miliarda osob, 3-5 milionů mají těžký

průběh a i před covidem bylo dokonce ve světě evidováno 250 - 500 000 úmrtí, v

české ČR cca 2 000/rok. Závažněji, případně s komplikacemi, probíhá chřipka

především u dětí do 5 let, u chronicky nemocných dětí i dospělých, u seniorů.

Jak se projevovala chřipka v České republice v minulé sezóně?



Velmi nepříjemně. Děti měly vysoké teploty až 5-7 dní, byly celkově velmi bolavé

schvácené, rekonvalescence trvala delší dobu, léčily jsme zápaly plic jako komplikace

chřipky. I pro lékaře byl nápor vysoký.



Vzhledem k tomu, že do našich životů vstoupil již zmiňovaný covid - můžeme mítchřipku i covid dohromady? A může je laik od sebe odlišit?

Samozřejmě, že může, v loňském roce se k tomu přidávaly RS viry a dokonce ještě

streptokokové infekce. Chřipku a covid klinicky laik asi nerozezná. Drobné rozdíly je možné

zaznamenat, chřipka většinou začíná horečkami, pak se přidává suchý kašel, rýma nebývá, u

covidu je postu příznaků lehce jinak, ale celé tělo bolí asi stejně. U covidu častěji docházelo

ke ztrátě čichu či chuti. Každá kombinace pak, samozřejmě, zhoršuje celkový stav pacienta a

průběh nemoci.

Dokáže dnešní medicína chřipku léčit nebo jde jen o mírnění příznaků?

Proti bakteriím máme antibiotika, proti virům antivirotika. Ta se ale u virových onemocnění

používají pouze v závažných případech, případně u rizikových pacientů. Zásadní je chřipku

"vyležet", pít dostatek tekutin (nealkoholických), jíst vitamíny (nejlépe v přirozené formě ve

stravě) a léčit příznaky.

V tomto období se logicky ve veřejném prostoru hodně mluví o očkování proti chřipce.

S tím jsou spojené i určité mýty a obavy. Je očkování proti chřipce tedy opravdu tak

důležité a žádoucí, a zároveň je možné říct, že bezpečné? Jak je to u dospělých a jak u

dětí? Jaké jsou možnosti a formy?



Pokud to řeknu do detailu, "žádná vakcína není stoprocentně účinná a žádná vakcína není

stoprocentně bezpečná". Ale vzhledem ke zkušenostem mohu říci s jistotou, že očkování,

včetně očkování proti chřipce" má nezastupitelný význam v prevenci infekčních onemocnění,

v prevenci jejich závažných komplikací a v prevenci úmrtí na tyto choroby. Nežádoucí

účinky, které se mohou po očkování objevit, jsou v drtivé většině přechodné a nezávažné.

Co se týče chřipky, v tuto chvíli máme pro děti a dorost od dvou do 18 let k dispozici

vakcínu, která se podává velmi elegantně, ve formě nosního spraye, takže odpadá i obava

z aplikace.

Existují nějaká čísla, jak je to s očkováním proti chřipce v České republice?

Přesnými čísly nedisponuji, ale procento je velmi malé.

Čím si vysvětlujete, že je očkování u dětí proti chřipce v ČR na tak nízké úrovni?

Srovnání např. s Velkou Británií je propastné. Jsou pediatři málo proaktivní vůči

rodičům nebo jsou čeští rodiče skeptičtí? Jaké je vlastně povědomí o této formě

očkování u dětí v odborné veřejnosti?



V posledních letech nám přibyl fenomén, na který jsme dříve nebyli zvyklí. Někteří rodiče

považují očkování za zbytečné, dokonce škodlivé a pak je velmi těžké bez podpory dalších

institucí a kampaní rodičům vysvětlovat opak. A očkování proti chřipce je u nás

podceňováno obecně, chřipka je považována za banální onemocnění.



Co mohou dělat rodiče, jejichž praktický pediatr tuto formu očkování nenabízí?



Mohou se obrátit na jiného dětského praktika, o kterém ví, že očkuje, případně očkují i

hygieny. Doufám ale, že většina rodičů najde tuto možnost u registrujícího praktického

dětského lékaře svého dítěte.

Myslíte, že může zmiňovaná nosní vakcína proti chřipce pro děti zvýšit zájem o

očkování? Z úst odborné veřejnosti, ministerstva zdravotnictví apod. slyšíme

každoročně důraz na očkování zejména do věkové skupiny seniorů, proč není kladen

větší důraz na očkování právě u dětí, které často stojí na začátku celého řetězce nákazy?

Minimálně odstraňuje strach z aplikace, z injekce, z mé zkušenosti mohu říct, že to význam

má. V nejmenší kategorii nejsou naštěstí tak častá úmrtí, proto se "dětským chřipkám"

nepřikládá asi taková váha. Chřipka ale je pro malé děti podobně riziková jako pro seniory. A

z hlediska šíření je jasný výrazný podíl školních dětí.

Jak je to s hrazením této vakcíny u nás a v zahraničí, je cesta ke zvýšení zájmu i zde?

Vakcínu hradí rodiče, ale pojišťovny mohu přispívat z fondu prevence.

(jak je to v zahraničí, nevím)