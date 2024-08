Odbornice: Děti si na táborech rozvíjejí zručnost i sociální a emoční dovednosti

Děti si na táborech, zejména na těch tradičních, rozvíjejí zručnost, fyzickou zdatnost, tvořivost i sociální a emoční dovednosti. ČTK to řekla předsedkyně neziskové organizace Society for All (SOFA) Lenka Felcmanová. Pobyt v přírodě podle ní přináší mnoho okamžiků, kdy musí děti v přiměřené míře vystoupit ze své komfortní zóny a překonávat zvladatelné překážky. Díky těmto zkušenostem mohou v budoucnu snadněji zvládat různé náročné situace, uvedla.

"Důležité jsou i vztahy, které si děti na táborech vytvářejí a sociální zkušenosti, které díky nim získávají. Společné zážitky vytvářejí vzpomínky, ke kterým se mnohdy vrací po celý život," řekla Felcmanová. Tábor podle ní dětem nabízí mnoho aktivit, které přirozeně snižují stres a úzkost. Velkou roli mají pohybové aktivity a přátelské vztahy, ale i pobyt v přírodním prostředí, uvedla. Tábor je podle ní mnohdy jediný čas, kdy jsou děti delší dobu odpoutané od technologií, a mají tak větší příležitost rozvíjet svou samostatnost, dodala.

Možnost účastnit se tábora je velkým přínosem pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, uvedla Felcmanová. "Kvůli nedostatku peněz často celoročně nemají žádnou zájmovou aktivitu, ve které by mohly rozvíjet své zájmy a talenty a prožívat něco naplňujícího a současně zábavného. Mít možnost tábor zažít je pro ně o to cennější," řekla. Zkušenosti s tím, že něco dokázaly, posilují podle ní jejich sebevědomí i pozitivní vnímání sebe sama. Ideální podle Felcmanové je, když mají tyto děti možnost docházet do nějakého oddílu celoročně.

Děti podle ní necítí na táboře takový tlak jako ve škole. Dospělí jsou na táborech v jiné roli než učitelé či rodiče, pro děti tak může být snazší s nimi mluvit o tom, co je trápí. Snadno můžou podle Felcmanové navázat s dětmi kontakt praktikanti, kteří jsou jim věkově blízko. Důležité podle ní je, aby vedoucí kladli důraz na zajištění pocitu bezpečí táborníků ve vztazích s nimi i s ostatními dětmi.

"Překonávání každodenních přiměřených výzev, kdy musejí zkusit něco nového nebo překonat mírnou nepříjemnost, například chůzi v náročném terénu, mytí studenou vodou nebo strach při noční hlídce, pomáhá budovat jejich psychickou odolnost a připravuje je na zvládání budoucích náročných životních situací. V pečujícím prostředí rodiny takové zkušenosti dětem mnohdy chybí," řekla Felcmanová.

I na táborech podle ní děti řeší stejné duševní potíže, které mají i během školního roku. Častějšími jevy jsou podle ní v posledních letech obecně deprese, úzkost a s nimi související sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a sebevražedné myšlenky či tendence. S těmito jevy se podle ní častěji setkávají i táboroví vedoucí. "Je důležité o dětech získat co nejvíce informací a všímat si jejich projevů. A také dávat dětem najevo, že se na ně mohou bez obav obrátit s čímkoliv budou potřebovat," uvedla Felcmanová. Pokud by měli o dítě strach, mohou se podle ní poradit například na Lince pro rodinu a školu.